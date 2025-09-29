Roș-albaștrii au mari probleme înaintea jocului. Daniel Graovac s-a accidentat, iar Risto Radunovic se chinuie în continuare din cauza pubalgiei.

Mihai Stoica: ”Să vedem dacă poate interveni Marijana la Graovac!”

Astfel, campioana României se îndreaptă spre duelul european cu un compartiment defensiv decimat.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat care este situația lui Graovac, dar și faptul că sunt șanse mari ca Risto Radunovic să nu joace deloc cu Young Boys Berna.

”Avem mari probleme în compartimentul defensiv, acum l-am pierdut și pe Graovac. Vom vedea mâine ce grad are leziunea fibrilară și dacă va putea interveni Marijana Kovacevic, dacă ea lucrează. E o problemă foarte mare! Crețu, Graovac, Dawa, Cercel, cum să nu fie probleme.

Poate e o să lipsească Radunovic pentru că are nevoie să lipsească, în rest vor juca toți cu Young Boys. E posibil să fie folosiți o repriză și o repriză jucătorii de atac”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

