Se îngroașă gluma, la Universitatea Cluj! Pentru că, luni, în ultimul meci din etapa a 11-a, a venit a treia partidă succesivă fără victorie pentru trupa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău.

Remiza cu CFR a adâncit criza din clasament. Pentru că etapele trec, iar Universitatea rămâne departe de zona de play-off, accederea în Top 6 fiind obiectivul echipei, în acest sezon. La ora actuală însă, U e pe 9, la patru puncte de poziția a 6-a.

În acest context, Dan Nistor a venit la interviul de după derby-ul cu CFR și a avut un discurs foarte dur, aproape fără precedent!

„Suntem supărați. Îmi pare rău că n-am putut să câștigăm. Ar fi trebuit să câștigăm. Am avut destule ocazii. Dar, dacă nu profiți, fotbalul te pedepsește. Trebuie să învățăm din greșeli și să mergem mai departe. Problema mare... Nu vreau să fie penibil, dar cred că un mare factor a fost accidentarea mea, accidentarea lui Alex Chipciu (n.r. – amândoi au fost schimbați, în minutul 76). Suntem în blocaj. Nu putem să trecem peste el. Trebuie însă să urcăm în clasament. Mai ales că se apropie echipe din spate. Și ați văzut ce a pățit Sepsi anul trecut. Când ești cu nasul pe sus și nu respecți fotbalul, orice se poate întâmpla. Îmi e frică! Sincer!“, a spus Nistor, făcând trimitere la retrogradarea covăsnenilor, la capătul unui sezon în care ținta lor era prezența în play-off.

