În cazul celor de la FC Botoșani, Mihai Stoica este convins că rezultatele moldovenilor au apărut datorită lui Leo Grozavu, care a reușit să formeze o echipă competitive cu jucători refuzați de alte cluburi.

Mihai Stoica: ”E foarte complicat să alegi un stoper de la o echipă care joacă altceva decât ce încerci tu să joci!”

Întrebat ce jucător de la FC Botoșani ar aduce la FCSB, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a spus râzând că l-ar transfera pe Andrei Miron, fundașul care a fost în trecut la FCSB. Mihai Stoica crede că nici Djibril Diaw nu s-ar potrivit în angrenajul lui FCSB.

”Botoșani are o echipă care are adâncime. Hai să luăm atacanții, Mitrov, Ongenda, Mailat, Bodișteanu, Cîmpanu. Toți sunt jucători buni. Alte echipe dau cu tunul și nu au jucători de genul ăsta. Pentru mine FC Argeș e o surpriză extraordinară. Nu poți să vorbești despre Botoșani fără să vorbești despre Grozavu.

Leo Grozavu are refuzații. De Ongenda toată lumea a încercat să scape de el. Dumiter a fost la noi, a fost la UTA, a fost la Voluntari, nu l-a ținut nimeni. Cîmpanu a ajuns la Craiova vândut de Botoșani, apoi la U Cluj, toată lumea a scăpat de el. E meritul antrenorului.

Miron! (n.r. un jucător pe care l-ar aduce la FCSB - râde). (n.r. întrebat dacă l-ar transfera pe Diaw la FCSB) E foarte complicat să alegi un stoper de la o echipă care joacă altceva decât ce încerci tu să joci”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

