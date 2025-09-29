Ce ironie a sorții! La FCSB, Andrea Compagno, un atacant pur-sânge cu cifre foarte bune, a fost forțat să plece, în 2024. La un an distanță, campioana României a apelat la jucători precum Denis Alibec (34 de ani) și Mamadou Thiam (30 de ani), niște atacanți „certați cu golul“, în încercarea de a rezolva criza din ofensivă!

O asemenea strategie ciudată arată debandada de la FCSB. Unde patronul Gigi Becali ia deciziile, în funcție de toanele sale. De această dată însă, „decontul“ acestei greșeli l-a primit FCSB. Pentru că, atunci când ne uităm unde a ajuns Andrea Compagno, ne dăm seama că îi merge excelent!

Andrea Compagno, pe cale să fie campion în Coreea de Sud

Prima oprire a italianului, după ce FCSB l-a cedat pe o sumă derizorie, a fost Tianjin Jinmen Tiger (China). Aici, Compagno a stat un sezon și a avut un bilanț foarte bun: 29 de meciuri, 19 goluri, 1 pasă de gol.

După aventura din „Țara Marelui Zid“, Compagno a ajuns, în Coreea de Sud. La Jeonbuk Hyundai Motors. Aici, vârful italian continuă să strălucească: 32 de meciuri, 17 goluri.

Dincolo de reușita sa personală, în Coreea de Sud, Compagno e aproape și de o mare lovitură cu echipa sa actuală. Pentru că, în acest moment, Jeonbuk e lider în K-League, având 67 de puncte după 31 de etape. Cu două runde înainte de finalul sezonului regulat, Jeonbuk are un avans de 15 puncte față de locul 2, ocupat de Gimcheon. Ceea ce înseamnă că Andrea Compagno și colegii săi au deja o mână pe trofeul acordat campioanei.

În Coreea de Sud, după cele 33 de etape din sezonul regulat, urmează play-off și play-out, ca la noi. Primele șase clasate abordează lupta pentru titlu, în timp ce locurile 6-12 se luptă pentru „supraviețuire“. Totuși, există niște diferențe față de Superliga românească.

Concret, în Coreea de Sud, nu există înjumătățirea punctelor. Apoi, în play-off, unde sunt șase echipe, fiecare formație joacă un total de cinci partide.

Așadar, având în vedere avansul celor de la Jeonbuk din acest moment, ne dăm seama că Andrea Compagno e aproape de o mare performanță, de a deveni campion în Coreea de Sud. Vorbim despre al doilea cel mai puternic campionat din Asia, după J-League (Japonia).

Compagno, cota sa a crescut

În condițiile în care marchează pe bandă, în Asia, Andrea Compagno a ajuns acum un vârf mai bine cotat, comparativ cu perioada în care juca, la FCSB.

Atunci când a părăsit Superliga noastră, italianul valora 2,3 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. Acum, același site îl evaluează la 2,8 milioane de euro.

