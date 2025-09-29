Fotbalistul, foarte aproape să semneze cu Barcelona: „Este cheia proiectului”

Catalanii au un start foarte bun de sezon, după ce s-au impus în primul meci din Champions League și au urcat pe primul loc în La Liga, în urma victorie cu 2-1 în fața lui Real Sociedad.
FC Barcelona are șase victorii și o remiză în primele șapte meciuri din campionat și sunt cu un punct peste Real Madrid, care se află pe locul doi.
Omul de bază de la Barcelona, foarte aproape de prelungire
Frenkie de Jong este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Hansi Flick, iar contractul mijlocașului olandez îi expiră în vara lui 2026, la finalul acestui sezon.
Întrebat despre situația olandezului, Deco, managerul sportiv de la Barcelona, a explicat faptul că de Jong se simte bine la formația blaugrana.
„Frenkie se bucură foarte mult de faptul că este aici. Maturitate la toate nivelurile, cu familia, în cadrul echipei... dacă ești un jucător cu caracter, nu vrei doar să rămâi la Barcelona, ci pentru că vrei să concurezi pentru titluri, iar el vede că poate concura pentru titluri.
El vede asta și vrea să rămână aici. La club, îl vedem ca pe un jucător cheie pentru proiectul actual și pentru anii următori, așa că cred că vom profita la maximum de asta.”, a spus Deco, conform Mundo Deportivo.
Frenkie de Jong a avut mai multe probleme medicale în ultimii de ani, de când s-a transferat la Barcelona, dar Hansi Flick a reușit să îl pună pe picioare.
Mijlocașul olandez formează un cuplu excelent cu Pedri în zona mediană, iar catalanii nu vor să îl piardă pe gratis în vara viitoare.
86 de milioane de euro i-a plătit Barcelona lui Ajax pentru al aduce pe Frenkie de Jong în iulie 2019.