Fotbalistul, foarte aproape să semneze cu Barcelona: „Este cheia proiectului”

Catalanii au un start foarte bun de sezon, după ce s-au impus în primul meci din Champions League și au urcat pe primul loc în La Liga, în urma victorie cu 2-1 în fața lui Real Sociedad.

FC Barcelona are șase victorii și o remiză în primele șapte meciuri din campionat și sunt cu un punct peste Real Madrid, care se află pe locul doi.



Omul de bază de la Barcelona, foarte aproape de prelungire



Frenkie de Jong este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Hansi Flick, iar contractul mijlocașului olandez îi expiră în vara lui 2026, la finalul acestui sezon.

Întrebat despre situația olandezului, Deco, managerul sportiv de la Barcelona, a explicat faptul că de Jong se simte bine la formația blaugrana.