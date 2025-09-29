Fotbalistul, foarte aproape să semneze cu Barcelona: „Este cheia proiectului”

Fotbalistul, foarte aproape să semneze cu Barcelona: „Este cheia proiectului"
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona este foarte aproape să convingă un jucător important să semneze.

Catalanii au un start foarte bun de sezon, după ce s-au impus în primul meci din Champions League și au urcat pe primul loc în La Liga, în urma victorie cu 2-1 în fața lui Real Sociedad.

FC Barcelona are șase victorii și o remiză în primele șapte meciuri din campionat și sunt cu un punct peste Real Madrid, care se află pe locul doi.

Omul de bază de la Barcelona, foarte aproape de prelungire 

Frenkie de Jong este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Hansi Flick, iar contractul mijlocașului olandez îi expiră în vara lui 2026, la finalul acestui sezon.

Întrebat despre situația olandezului, Deco, managerul sportiv de la Barcelona, a explicat faptul că de Jong se simte bine la formația blaugrana.

„Frenkie se bucură foarte mult de faptul că este aici. Maturitate la toate nivelurile, cu familia, în cadrul echipei... dacă ești un jucător cu caracter, nu vrei doar să rămâi la Barcelona, ​​ci pentru că vrei să concurezi pentru titluri, iar el vede că poate concura pentru titluri. 

El vede asta și vrea să rămână aici. La club, îl vedem ca pe un jucător cheie pentru proiectul actual și pentru anii următori, așa că cred că vom profita la maximum de asta.”, a spus Deco, conform Mundo Deportivo.

Frenkie de Jong a avut mai multe probleme medicale în ultimii de ani, de când s-a transferat la Barcelona, dar Hansi Flick a reușit să îl pună pe picioare.

Mijlocașul olandez formează un cuplu excelent cu Pedri în zona mediană, iar catalanii nu vor să îl piardă pe gratis în vara viitoare.

86 de milioane de euro i-a plătit Barcelona lui Ajax pentru al aduce pe Frenkie de Jong în iulie 2019.

Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii
Jucătorul a semnat cu Barcelona p&acirc;nă &icirc;n 2029 și are clauză de 500.000.000 de euro
Creșa Barcelona? Catalanii au promovat un nou puști-minune și au urcat pe primul loc &icirc;n La Liga
Vestea pe care Barcelona n-a vrut s-o audă: un titular ratează meciul cu Real Madrid
Derby cu rezultat corect. Ce lasă &icirc;n urmă U Cluj - CFR 2-2
Sabău, distrus: &bdquo;Riscăm enorm!&ldquo;. Pericolul care amenință U Cluj
Everton - West Ham 1-1, ACUM pe VOYO! &bdquo;Ciocănarii&rdquo; au egalat
Andrea Mandorlini, extrem de nervos la finalul derby-ului cu &rdquo;U&rdquo; Cluj: &bdquo;Este ceva halucinant&rdquo;
Damjan Djokovic, supărat pe Mandorlini după derby-ul Clujului: &rdquo;Next question!&rdquo;
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!

Reghecampf, &bdquo;sf&acirc;șiat&ldquo;: &bdquo;Afară cu el. Acum!&ldquo;. Poza care circulă &icirc;n Sudan arată furia fanilor

PAOK o conducea cu 3-1 pe ultima clasată, după s-a &icirc;nt&acirc;mplat ceva de necrezut! Răzvan Lucescu a rămas mască

Premieră &icirc;n fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: &rdquo;Tu ești negru la față!&rdquo;

Transferurile anunțate de Gigi Becali la FCSB imediat după victoria cu Oțelul: Abia aștept să vină iarna!

Sabău, distrus: &bdquo;Riscăm enorm!&ldquo;. Pericolul care amenință U Cluj
Derby cu rezultat corect. Ce lasă &icirc;n urmă U Cluj - CFR 2-2
Andrea Mandorlini, extrem de nervos la finalul derby-ului cu &rdquo;U&rdquo; Cluj: &bdquo;Este ceva halucinant&rdquo;
Nervi &icirc;ntinși la maximum &icirc;n derby-ul Clujului! Suporterii au aruncat cu scaune
Damjan Djokovic, supărat pe Mandorlini după derby-ul Clujului: &rdquo;Next question!&rdquo;
Copilul venit &icirc;n Europa pe o barcă de refugiați a debutat &icirc;n La Liga! L-a găsit un taximetrist: &bdquo;Destinul meu e aici!&rdquo;
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Reacția starului care s-a accidentat și ratează EURO 2024: &rdquo;Sunt trist și dezamăgit!&rdquo;
Atac dur la adresa Barcelonei, după ce un star al catalanilor ratează EURO 2024 din cauza unei accidentări
Viktor Orban, despre survolul dronelor ungare &icirc;n Ucraina: &bdquo;Și ce dacă? Nu este o țară suverană&rdquo;

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

Rezultate alegeri parlamentare &icirc;n Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de &rdquo;Patrioți&rdquo;

Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI &icirc;n rectificarea bugetară. C&acirc;t se dă &icirc;n plus la salarii

