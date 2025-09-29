Andrea Mandorlini, extrem de nervos la finalul derby-ului cu ”U” Cluj: „Este ceva halucinant”

Alexandru Hațieganu
CFR Cluj și ”U” Cluj au încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul din etapa a 11-a din Superliga.

Djokovic a deschis scorul în minutul 9, dar ”U” Cluj a reușit să întoarcă scorul până în pauză și în urma golurilor marcate de Mikanovic și Luikic, ambele goluri au venit în urma unor pase oferite de Dan Nistor.

„Feroviarii” au egalat prin Biliboc, care a trimis un șut frumos din afara careului în minutul 58 și meciul s-a încheiat la egalitate.

Andrea Mandorlini a recunoscut că rezultat a fost echitabil, dar s-a plâns de regula U21

La finalul partidei, Andrea Mandorlini a recunoscut faptul că rezultatul final a fost echitabil, dar nu s-a abținut să reproșeze regula U21. Antrenorul italian a sibilant faptul că ar vrea să nu fie forțat să introducă un jucător tânăr.

Mandorlini a vorbit și despre situația lui Louis Munteanu și a dat de înțeles că atacantul nu este încă în cea mai bună formă a sa.

„A fost un meci deschis, care s-a terminat cu un rezultat de egalitate. Pe final, am fost puțin obosiți, dar vreau să spun altceva.

Regula U21 este ceva halucinant, e ceva ce condiționează. Nu poți să bagi pe teren jucători tineri decât dacă sunt buni.

Ei trebuie să joace pentru valoare, nu pentru regula U21. Ar trebui schimbată, pentru că sunt alți jucători care nu au loc să intre pe teren.

Cred că este un rezultat echitabil, până la urmă.

”Am început bine, am reușit să fim în avantaj, apoi a fost acel autogol și s-a deschis iar meciul. În repriza a doua, am jucat bine.

Louis (n.r. Louis Munteanu) a fost la primul meci, după o pauză lungă, are nevoie de timp, iar portarul lor (n.r. Gertmonas) a avut o paradă pe final de primă repriză, astfel că putea fi altul rezultatul final”, a spus Mandorlini, după remiza cu ”U” Cluj.

CFR Cluj a rămas pe locul 13 în Superliga, după remiza din derby-ul cu ”U” Cluj, care se află pe locul nouă în clasament. 

U Cluj - CFR Cluj 2-2: meci bun, rezultat prost pentru ambele echipe. Play-off-ul rămâne departe
A venit nota de plată pentru Bîrligea! Suma virată de Gigi Becali în contul rivalei CFR Cluj
Anunțul făcut de Ioan Varga, după ce FIFA a dictat interdicție la transferuri pentru CFR Cluj
Derby cu rezultat corect. Ce lasă în urmă U Cluj - CFR 2-2
Sabău, distrus: „Riscăm enorm!". Pericolul care amenință U Cluj
Everton - West Ham 1-1, ACUM pe VOYO! „Ciocănarii" au egalat
Damjan Djokovic, supărat pe Mandorlini după derby-ul Clujului: "Next question!"
Nervi întinși la maximum în derby-ul Clujului! Suporterii au aruncat cu scaune
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Reghecampf, „sfâșiat": „Afară cu el. Acum!". Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor

PAOK o conducea cu 3-1 pe ultima clasată, după s-a întâmplat ceva de necrezut! Răzvan Lucescu a rămas mască

Premieră în fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: "Tu ești negru la față!"

Transferurile anunțate de Gigi Becali la FCSB imediat după victoria cu Oțelul: "Abia aștept să vină iarna!"



Sabău, distrus: „Riscăm enorm!". Pericolul care amenință U Cluj
Derby cu rezultat corect. Ce lasă în urmă U Cluj - CFR 2-2
Nervi întinși la maximum în derby-ul Clujului! Suporterii au aruncat cu scaune
Damjan Djokovic, supărat pe Mandorlini după derby-ul Clujului: "Next question!"
Nistor, îngrozit de ce se întâmplă la U Cluj: „Îmi e frică. Sincer!"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Viktor Orban, despre survolul dronelor ungare în Ucraina: „Și ce dacă? Nu este o țară suverană"

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. "Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie"

Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de "Patrioți"

Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii

