Andrea Mandorlini, extrem de nervos la finalul derby-ului cu ”U” Cluj: „Este ceva halucinant”

„Feroviarii” au egalat prin Biliboc, care a trimis un șut frumos din afara careului în minutul 58 și meciul s-a încheiat la egalitate.

Djokovic a deschis scorul în minutul 9, dar ”U” Cluj a reușit să întoarcă scorul până în pauză și în urma golurilor marcate de Mikanovic și Luikic, ambele goluri au venit în urma unor pase oferite de Dan Nistor.

Andrea Mandorlini a recunoscut că rezultat a fost echitabil, dar s-a plâns de regula U21



La finalul partidei, Andrea Mandorlini a recunoscut faptul că rezultatul final a fost echitabil, dar nu s-a abținut să reproșeze regula U21. Antrenorul italian a sibilant faptul că ar vrea să nu fie forțat să introducă un jucător tânăr.

Mandorlini a vorbit și despre situația lui Louis Munteanu și a dat de înțeles că atacantul nu este încă în cea mai bună formă a sa.



„A fost un meci deschis, care s-a terminat cu un rezultat de egalitate. Pe final, am fost puțin obosiți, dar vreau să spun altceva.

Regula U21 este ceva halucinant, e ceva ce condiționează. Nu poți să bagi pe teren jucători tineri decât dacă sunt buni.

Ei trebuie să joace pentru valoare, nu pentru regula U21. Ar trebui schimbată, pentru că sunt alți jucători care nu au loc să intre pe teren.

Cred că este un rezultat echitabil, până la urmă.

”Am început bine, am reușit să fim în avantaj, apoi a fost acel autogol și s-a deschis iar meciul. În repriza a doua, am jucat bine.

Louis (n.r. Louis Munteanu) a fost la primul meci, după o pauză lungă, are nevoie de timp, iar portarul lor (n.r. Gertmonas) a avut o paradă pe final de primă repriză, astfel că putea fi altul rezultatul final”, a spus Mandorlini, după remiza cu ”U” Cluj.

CFR Cluj a rămas pe locul 13 în Superliga, după remiza din derby-ul cu ”U” Cluj, care se află pe locul nouă în clasament.

