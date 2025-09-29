LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00, U Cluj și CFR Cluj se întâlnesc în etapa a 11-a din Superligă în derby-ul orașului Cluj-Napoca.

Cu o victorie, trupa lui Andrea Mandorlini o depășește pe FCSB în clasament, dar ardelenii mai au de jucat și o restanță în campionat.

Al 39-lea meci în prima ligă între U și CFR



Universitatea Cluj și CFR Cluj s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 38 de ori, de opt ori s-au impus ,,Șepcile roșii”, de 19 ori au câștigat vizitatorii din această rundă, iar alte 11 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu U Cluj gazdă: 19 partide - 4 victorii U Cluj - 7 remize - 8 succese CFR Cluj.

Istoria derby-ului a început în decembrie 1947



Primul meci în SuperLiga României este considerat cel de pe 7 decembrie 1947, Ferar - U 1-3. În iarna sezonului 1947-1948, Ferar a fuzionat cu CFR Cluj, astfel, în retur, avem parte pe deplin de întâiul duel la cel mai înalt nivel, U - CFR Ferar 2-4. Antrenori erau Nicolae Munteanu (U), respectiv Elemer Hirsch (CFR).

În sezonul următor, 1948-1949, cele două echipe au luat împreună drumul ligii secunde, la fel cum aveau să o facă şi la finalul stagiunii 1975-1976.

25 octombrie 1970, CFR - U Cluj 2-1: pentru „studenţi" a marcat Mihai Adam, cel care a intrat în istoria fotbalului românesc drept singurul jucător care a câştigat titlul de golgheter cu două echipe din acelaşi oraş (de două ori cu U, un titlu de golgheter cu CFR). În total, acesta a marcat cinci goluri în derby-ul Clujului, patru dintre ele în tricoul vișiniu.

3 mai 1972, U - CFR 1-0, gol Ion Munteanu. După acest succes, „Şepcile Roşii" au aşteptat 42 de ani până când au bifat o nouă victorie pe prima scenă în faţa rivalei (24 martie 2014, CFR - U Cluj 1-2, goluri Ogbu / Lemnaru, Ciupe). În tot acest timp, cele două s-au mai întâlnit la cel mai înalt nivel de 17 ori, opt succese CFR şi nouă remize.

Ultimul derby a fost decis de golul lui Korenica



7 mai 2008, Universitatea Cluj - CFR 0-1: succes în urma căruia CFR a devenit pentru întâia oară campioana României.

Cele mai multe goluri într-un duel de pe prima scenă: 21 august 2023, Universitatea Cluj - CFR Cluj 3-4.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 3 mai 2025, CFR Cluj - Universitatea Cluj 1-0 (Korenica). Info: LPF

