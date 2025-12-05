Shakira și Gerard Pique au făcut pace după trei ani de la despărțirea care a bulversat lumea mondenă la nivel internațional.

Pace între Shakira și Gerard Pique

Celebra cântăreață columbiană și fostul fundaș al Barcelonei au început din nou să vorbească fără intermediari și fără să certe, informează Marca citând revista Vanitatis.

De când s-au despărțit în 2022, cei doi au ținut legătura doar prin fratele Shakirei, Tonino. Infidelitatea lui Pique alături de Clara Chia a făcut-o pe Shakira să lanseze mai multe melodii precum celebra colaborare „BZRP Music Sessions”.

Shakira și Pique au împreună doi copii, ambii băieți: Milan Pique Mebarak (născut în 2013) și Sasha Pique Mebarak (născut în 2015). Cântăreața și fostul fotbalist au reușit să găsească o cale de a comunica normal pentru aș crește copiii.

Shakira, cuvinte de laudă la adresa lui Pique

Informația apărută în presa spaniolă este confirmată inclusiv din cea mai recentă declarație a Shakirei la adresa fostului ei partener. L-a lăudat pentru disciplina pe care le-a transmis-o băieților.

„Tatăl lor, trebuie spus, este și el foarte disciplinat, pentru că nu poți reuși altfel în nicio profesie. Disciplina este fundamentală. Știu că nu există altă cale.

Dacă trebuie să performeze pentru ceva, trebuie să repete. Dacă trebuie să dea un examen, trebuie să studieze. Nu există altă cale. Asta nu este negociabil”, a declarat Shakira.

