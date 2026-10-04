VIDEO EXCLUSIV Reghecampf, plan spectaculos! Reacția jucătorului de la FCSB când a auzit ce vrea noul antrenor

Reghecampf, plan spectaculos! Reacția jucătorului de la FCSB când a auzit ce vrea noul antrenor Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf a semnat cu FCSB săptămâna trecută și are multe zile la dispoziție pentru a pregăti echipa înaintea reluării campionatului.

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Din articol

Reghecampf preia FCSB de pe locul 11, cu doar 12 puncte strânse în 10 etape, iar succesorul lui Marius Baciu vizează un start perfect de mandat, prin care să reducă rapid distanța față de primele clasate Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova.

Karlo Muhar: "Chiar cred că putem avea 10 victorii la rând"

"Am vorbit cu Reghecampf. El a zis că rămâne la părerea că avem jucători valoroși și că o să văd, când începe, că va câștiga 10 meciuri la rând", a spus recent Gigi Becali, pentru PRO TV.

Despre planul spectaculos al lui Reghecampf, cu 10 victorii în primele 10 etape, a vorbit și Karlo Muhar. Croatul sosit recent la FCSB spune că "nu ar fi ceva ieșit, mai ales că a reușit o performanță similară chiar în sezonul trecut, când juca la CFR Cluj sub comanda lui Daniel Pancu.

"Eu am mai făcut asta. Chiar anul trecut, cu CFR Cluj. Cred că o putem face, nu ar fi ceva ieșit din comun. Chiar cred în asta.

Obiectivul echipei e mereu titlul. E singurul lucru cu care am fi mulțumiți la finalul sezonului", a spus Karlo Muhar, pentru PRO TV.

Karlo Muhar: "Craiova este de departe cea mai bună echipă a momentului"

Mijlocașul de la FCSB a vorbit și despre lupta la titlu, considerând că, la ora actuală, Universitatea Craiova și Rapid sunt cele mai puternice rivale.

"Din ceea ce văd acum, Craiova este de departe cea mai bună echipă a momentul în ceea ce privește organizarea, tactică. Dar și Rapid face o treabă bună, e o echipă disciplinată și îl are acolo pe Pancu, a cărui mentalitate o cunosc. Cred că aceste două echipe merg în direcția corectă, iar noi ne vom alătura pe această listă, cu siguranță", a mai spus Muhar.

După cele trei săptămâni de pauză provocate de meciurile echipelor naționale, FCSB va primi vizita celor de la Oțelul Galați, pe Arena Națională, sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30.

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Cu cine va juca FCSB în următoarele 10 meciuri

  • Oțelul Galați (acasă, Superliga)
  • FC Voluntari (deplasare, Superliga)
  • Rapid (acasă, Superliga)
  • Gloria Bistrița (deplasare, Cupa României)
  • U Cluj (deplasare, Superliga)
  • Corvinul Hunedoara (acasă, Superliga)
  • FC Argeș (deplasare, Superliga)
  • Csikszereda (acasă, Cupa României)
  • Farul (deplasare, Superliga)
  • Sepsi (acasă, Superliga)
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