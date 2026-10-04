Reghecampf preia FCSB de pe locul 11, cu doar 12 puncte strânse în 10 etape, iar succesorul lui Marius Baciu vizează un start perfect de mandat, prin care să reducă rapid distanța față de primele clasate Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova.

Karlo Muhar: "Chiar cred că putem avea 10 victorii la rând"

"Am vorbit cu Reghecampf. El a zis că rămâne la părerea că avem jucători valoroși și că o să văd, când începe, că va câștiga 10 meciuri la rând", a spus recent Gigi Becali, pentru PRO TV.

Despre planul spectaculos al lui Reghecampf, cu 10 victorii în primele 10 etape, a vorbit și Karlo Muhar. Croatul sosit recent la FCSB spune că "nu ar fi ceva ieșit, mai ales că a reușit o performanță similară chiar în sezonul trecut, când juca la CFR Cluj sub comanda lui Daniel Pancu.

"Eu am mai făcut asta. Chiar anul trecut, cu CFR Cluj. Cred că o putem face, nu ar fi ceva ieșit din comun. Chiar cred în asta.

Obiectivul echipei e mereu titlul. E singurul lucru cu care am fi mulțumiți la finalul sezonului", a spus Karlo Muhar, pentru PRO TV.