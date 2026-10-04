În prezent secundul lui Elias Charalambous la Levadiakos, Pintilii și-a amintit cât de elegant se îmbrăca „prințul” Adrian Cristea la micul dejun, în contrast cu restul coechipierilor săi.

Mihai Pintilii, dezvăluiri din vestiarul FCSB

Fostul mijlocaș defensiv a dezvăluit, de asemenea, că nimeni nu își permitea să facă glume cu Ciprian Tătărușanu în afara lui Iasmin Latovlevici.

„(n.r.- Tătărușanu cum era?) ​Tătărușanu, țiplă. Și nu făcea oricine glume cu el. Doar Lato își permitea, că erau prieteni, stăteau și în cameră. Tătărușanu nu permitea oricui să facă o glumă. Dacă se enerva, era mai serios.

Dialog fabulos între Mihai Pintilii și Adrian Cristea

(n.r.- Adrian Cristea? E adevărat că venea cu mănuși?) Da. Eu i-am și zis, 'un moldovean de la Iași cu mănuși, cu pălărie...' Și mi-a spus: 'Pinti, stai cuminte, că mai evoluează lumea!'. La micul dejun, noi în treninguri, rupți de somn, el aranjat, mănuși, pălărie, costum, pantofii în picioare...”, a povestit Mihai Pintilii, potrivit digisport.ro.

Adrian Cristea (42 de ani) a jucat la FCSB în sezonul 2013-2014, perioadă în care a marcat un gol în 12 meciuri.