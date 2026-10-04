Scandal la FCSB: "Ei doi nu au ce să mai caute în club! Vor vedea la meciul cu Oțelul"

Într-o perioadă în care Laurențiu Reghecampf abia s-a întors la echipă și are câteva zile bune la dispoziție pentru a pregăti echipa înaintea reluării campionatului, Gheorghe Mustață a lansat un atac dur la adresa lui Lucian Filip și Alin Stoica, doi dintre secunzii rămași din vechiul staff.

Gheorghe Mustață le cere secunzilor Lucian Filip și Alin Stoica să plece de la FCSB

Fără să intre în detalii, liderul Peluzei Nord de la FCSB spune că a aflat despre anumite nereguli comise de secunzii Filip și Stoica, motiv pentru care cere clubului să ia măsuri drastice.

"Am avut treabă în bază, am trecut și pe la ei. Nu m-am dus să vorbesc cu Reghe sau vreun jucător. Doar m-am uitat, am văzut despre ce e vorba. Știam că au două antrenamente pe zi. Singurul lucru pe care pot să-l spun: Bravo Reghe, bravo staff-ului lui, în afară de Alin Stoica și Lucian Filip. Restul, bravo lor! Bravo lui Reghe și staff-ului. Restul sunt neimportanți.

Ei sunt în plus și n-ar trebui să mai fie deloc, din punctul nostru de vedere. Vorbesc în numele tuturor liderilor și tuturor grupurilor din Peluza Nord. Cei doi nu mai au ce să caute în club, nu la echipă. Mai departe, vor vedea la meciul cu Galațiul.

Noi știm ce s-a întâmplat, nu trebuie să aflăm. Noi vrem ca ei să plece. Reghe are staff-ul lui. Eu am văzut ce se întâmplă acolo", a spus Gheorghe Mustață, la Templul Sportului.

Lucian Filip (36 de ani), fost jucător la FCSB, se află în staff-ul echipei încă din 2022, imediat după încheierea carierei de jucător. Alin Stoica (39 de ani) lucrează din 2023 la formația roș-albastră, inițial la formația secundă, iar ulterior la prima echipă.