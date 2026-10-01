Antrenorul profită de pauza pentru meciurile echipei naționale pentru a-și pregăti revenirea pe banca tehnică a roș-albaștrilor.

Mihai Stoica: ”Nu există o listă neagră!”

După ce ”Reghe” a fost prezentat oficial la FCSB, s-a vehiculat că antrenorul a întocmit deja o ”listă neagră” pe care ar fi apărut nume precum Risto Radunovic, Valentin Crețu, dar și Arnold Garita.

Mihai Stoica a explicat că nu există o ”listă neagră” la FCSB, însă este adevărat că cei trei pot pleca de la gruparea roș-albastră în iarnă. Motivul? Contractul lor la echipa patronată de Gigi Becali expiră. Totuși, oficialul fostei campioane din Superliga nu exclude nici posibilitatea ca aceștia să semneze noi contracte dacă patronul de la FCSB va dori acest lucru.

”Crețu și Garita sunt la final de contract. Nici dacă vrea nu îi poate da afară că sunt la final de contract până în iarnă. Listă neagră cu jucători care termină contractul? Nu cred că e prea corect spus. Că pot prelungi amândoi, dacă vrea Gigi, clar că pot prelungi. Dacă vrea Gigi și dacă vor ei. Dar nu există nicio listă neagră. Sunt trei jucători la final de contract: Garita, Crețu și Risto Radunovic. Toți trei termină în iarnă”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Reacția lui Răzvan Raț după ce a văzut ”lista neagră” de la FCSB

Răzvan Raț s-a arătat surprins de faptul că numele lui Risto Radunovic apare pe ”lista neagră”, având în vedere faptul că Ricardo Pădurariu nu poate fi considerat încă o certitudine în banda stângă. Fostul internațional este convins că fundașul din Muntenegru îi poate ajuta în continuare pe roș-albaștri, chiar și din postura de jucător de rezervă.

În privința lui Crețu și a lui Garita, Răzvan Raț crede că situația este mai simplă, având în vedere că înțelegerile celor doi jucători vor expira peste doar câteva luni.

”Nu are ce să le facă până în iarnă, cel puțin. Că vrea, că nu vrea... Mai e o chestie, dacă nu primesc minute, e complicat... Depinde și de situația lor contractuală, cât mai are Radunovic, cât mai are Garita... Acum două săptămâni, când vorbeam cu Gigi Becali, Garita era bătut în cuie. Acum că s-a schimbat antrenorul, nu mai e bun Garita. Contează și partea contractuală, nu știu câți ani mai are Garita.

Dacă e până în iarnă, nu e problemă. La Crețu nu e problemă, pentru că a semnat până în iarnă. Radunovic probabil mai are până în vară. Pădurariu nu e rău, dar nu e rău nici Radunovic. Radunovic e un jucător bun din punctul meu de vedere. Vom vedea cum va fi, mai e până în iarnă. Chiar dacă Pădurariu e punct fix și e under, dar ce faci dacă Pădurariu nu mai joacă bine?

Atunci o să joace Radunovic, ce să facă? Dacă două-trei meciuri la rând îl omoară extremele pe Pădurariu și dau goluri din toate pozițiile? Se poate întâmpla și asta. Nu e bătut neapărat în cuie. Radunovic e o rezervă bună, e un jucător bun, te poți baza pe el, te-ai bazat pe el atâția ani”, a spus Răzvan Raț la VOYO SPORT LIVE.