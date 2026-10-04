Laurențiu Reghecampf a readus antrenamentele spartane la FCSB! Cum l-a uimit pe MM Stoica: „Surpriza a fost mare”

Laurențiu Reghecampf a revenit pe banca lui FCSB, după ce Marius Baciu a decis să plece în urma umilinței 0-5 cu Universitatea Craiova, pe „Ion Oblemenco”.

Laurențiu Reghecampf este renumit pentru antrenamentele grele la care îi supune pe jucători, iar cu Thomas Neubert pe post de preparator fizic, Gigi Becali speră ca echipa lui să fie la cel mai înalt nivel din punct de vedere fizic.

MM Stoica, uimit de Laurențiu Reghecampf! Cum sunt antrenamentele spartane de la FCSB

Mihai Stoica a fost surprins de intensitatea antrenamentelor pe care le-a propus Reghe la FCSB și a fost uimit de felul în care s-au dedicat și au rezistat anumiți jucători.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB e de părere că schimbarea antrenorului se va resimți încă de la primele meciuri ale formației roș-albastre.

„E o schimbare majoră cu Reghe. Săptămâna asta, pentru cei care s-au antrenat, a fost mai grea decât cantonamentul din Olanda, pentru că antrenamentele au fost foarte dificile. Am mai lucrat în două mandate cu Reghe. Vrea la un moment dat să vadă dacă ești dispus să-ți depășești limitele, să nu ridici mâna, iar surpriza a fost mare din partea multor jucători pe care nu-i vedeam capabili să facă asta. Modul în care s-au prezentat a fost încântător.

Reghe s-a educat în Germania și probabil că atunci a început să înțeleagă că are toate calitățile necesare ca să ajungă antrenor mare. A cam adus Germania aici, la FCSB și cu ajutorul lui Thomas, dar îl văd, cumva, altfel. Îl văd schimbat. Face niște chestii pe care nu le-a mai făcut și dacă noi am avut rezultate cu el, acum, la experiența pe care a acumulat-o, cred că e un mare câștig pentru noi că a revenit.

Reghe este altul, asta e cert, era copil când a venit prima oară. Acum a venit cu un entuziasm extraordinar, pentru că asta e casa lui”, a spus MM Stoica, conform fanatik.ro.