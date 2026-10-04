VIDEO EXCLUSIV Iosif Rotariu n-are niciun dubiu: "El e transferul de top de la FCSB!"

Iosif Rotariu n-are niciun dubiu: &quot;El e transferul de top de la FCSB!&quot; Superliga
SPORT.RO
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Iosif Rotariu (64 de ani) a comentat numeroasele schimbări de la FCSB din ultima lună, precum și declarațiile foarte optimiste ale noului antrenor Laurențiu Reghecampf.


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Iosif Rotariu: "Reghecampf este transferul de top de la FCSB"

FCSB a mutat în forță în ultimele zile ale ferestrei de mercato. Karlo Muhar, Denis Drăguș și Meriton Korenica au ajuns la echipă, însă Iosif Rotariu consideră că "transferul de top" al formației roș-albastre este, de fapt, noul antrenor Laurențiu Reghecampf, care a preluat echipa de la Marius Baciu.

Fostul mare internațional este de părere că Reghecampf le va aduce celor de la FCSB exact ceea le lipea - disciplină tactică și o pregătire fizică excelentă.

"Reghecampf este transferul de top de la FCSB. A lucrat foarte mult timp la FCSB, cunoaște tot ce e acolo, e un antrenor foarte disciplinar, riguros, care pune foarte mult accent pe pregătirea fizică și disciplină.

La FCSB a lipsit disciplina tactică, poate și o pregătire fizică mai intensă, așa cum o face Reghe. E o pregătire făcută de toate echipele de afară, nu a venit cu ceva nou Reghe. Toate echipele din străinătate se pregătesc la nivel maxim", a spus Iosif Rotariu, la VOYO Sport Live.

Iosif Rotariu: "E aproape imposibil ca FCSB să câștige 10 din 10"

Gigi Becali a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf este extrem de optimist după primele antrenamente la FCSB și chiar ar fi făcut o promisiune mai mult decât îndrăzneață: 10 victorii în următoarele 10 etape din campionat. Iosif Rotariu crede însă că tehnicianul și-ar dori doar să îmbunătățească moralul echipei prin acest anunț.

"E foarte greu să prevezi ce se va întâmpla. E aproape imposibil să crezi că vor câștiga 10 din 10. Poate pentru moralul jucătorilor a fost acea declarație, dar eu nu cred", a mai spus Iosif Rotariu.

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Cu cine va juca FCSB în următoarele 10 meciuri

  • Oțelul Galați (acasă, Superliga)
  • FC Voluntari (deplasare, Superliga)
  • Rapid (acasă, Superliga)
  • Gloria Bistrița (deplasare, Cupa României)
  • U Cluj (deplasare, Superliga)
  • Corvinul Hunedoara (acasă, Superliga)
  • FC Argeș (deplasare, Superliga)
  • Csikszereda (acasă, Cupa României)
  • Farul (deplasare, Superliga)
  • Sepsi (acasă, Superliga)
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