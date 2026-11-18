În meciul de pe 17 noiembrie, Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, dar gazdele au întors rezultatul prin Benjamin Tahirovic (44') și Esmir Bajraktarevic (82').
Anunțul bosniacilor despre Gică Hagi, după ce l-au bătut de două ori: „Românii au decis!”
România a pierdut cu 1-2 la Zenica în fața Bosniei, după 2-4 în tur. Jurnaliștii bosniaci au scris imediat despre situația lui Gică Hagi pe banca tehnică.
Ce au scris bosniacii despre viitorul lui Gică Hagi
După această a doua victorie împotriva României, publicația SportSport a titrat: „Românii au decis soarta lui Hagi după înfrângerea cu «Dragonii». În ciuda unui alt rezultat dezamăgitor, nu vor exista schimbări pe banca echipei naționale a României. Deși naționala a avut o toamnă foarte slabă, Gheorghe Hagi a primit încrederea conducerii și va continua să conducă lotul național”.
Aflat la al doilea mandat pe banca primei reprezentative, după cel din 2001, Hagi a fost numit pe 20 aprilie 2026, are contract până la 31 iulie 2030 și un salariu lunar de 25.000 de euro.
„O eventuală întrerupere a colaborării poate apărea doar dacă Hagi decide singur să părăsească banca. Totuși, un astfel de deznodământ nu este așteptat în acest moment, deoarece selecționerul a transmis deja anterior că nu are intenția de a-și da demisia”, au mai scris bosniacii.
România a terminat ultima în Grupa 4 din Liga B a Ligii Națiunilor, cu 3 puncte și golaveraj 6-16, singura victorie fiind un 2-1 cu Polonia, după 0-6 în tur și două eșecuri cu Suedia, 1-2 și 0-1. După jocul de la Zenica, Hagi a susținut că greșelile individuale au făcut diferența, următorul său obiectiv fiind calificarea la EURO 2028.
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