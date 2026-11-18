În prezent, Federația Argentiniană nu atribuie numărul 10 în partidele amicale, însă tricoul va trebui preluat în meciurile oficiale, iar Paz este văzut drept unul dintre principalii candidați. În duelul cu Costa Rica au mai punctat Julian Alvarez (2), Franco Mastantuono (2, intrat chiar în locul lui Paz) și Alexis Mac Allister.

Potrivit postului argentinian Radio La Red, jucătorul ales este Nico Paz , căruia Celia i-ar fi spus: „Tu ești acela!” după ce mijlocașul în vârstă de 22 de ani a marcat două goluri (minutele 8 și 38) în amicalul câștigat de Argentina cu 7-0 în fața reprezentativei din Costa Rica .

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Ce spune Nico Paz despre preluarea rolului lui Messi

Întrebat la finalul meciului despre posibilitatea de a deveni succesorul lui Lionel Messi, mijlocașul a ales să rămână rezervat: „Nu mă gândesc la asta. Vreau să mă bucur de astfel de zile, să mă distrez pe teren. Cel mai mult îmi place să joc fotbal, iar în mod special să reprezint echipa națională. Vreau să continui să fac asta.

Să reprezint acest tricou este cel mai mare lucru. Mai ales în astfel de zile, când suporterii ne oferă atât de multă iubire”, a spus Nico Paz, care a precizat că valoarea coechipierilor îi ușurează evoluțiile.

Nico Paz îmbracă în prezent tricoul lui Como, unde a ajuns după ce Real Madrid a renunțat la el.