Tricolorii au deschis scorul prin Daniel Bîrligea după doar șase minute, dar bosniacii au egalat pe finalul primei reprize prin Tahirovic, după o gafă a lui Andrei Rațiu, iar Bajraktarevic a stabilit scorul final în repriza secundă.

Daniel Bîrligea a lăsat o impresie bună la această acțiune a echipei naționale. În meciul cu Polonia, câștigat cu 2-1, acesta a fost printre remarcații din naționala lui Gică Hagi.

Ciprian Marica: ”Bîrligea e foarte bun pentru noi”

Ciprian Marica (41 de ani) a rămas impresionat de jucătorul de la Frosinone și a spus că acesta este, în prezent, foarte bun pentru naționala noastră. Evoluțiile sale solide vin la scurt timp după ce a reușit să marcheze o ”dublă” pentru echipa sa de club.

”Uite că îi vine bine această nouă eră a lui în Italia. E un jucător în formă, foarte bun în momentul de față pentru noi”, a spus Ciprian Marica, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Acum, după ce s-a încheiat acțiunea de la Națională, Bîrligea se va întoarce la Frosinone și se va reuni cu lotul clubului de pe ”Stadio Benito Stirpe”. Echipa are un meci dificil în weekend în Seire A.

Frosinone o va întâlni pe ”San Siro” pe AC Milan, în runda cu numărul 12 din primul eșalon al Italiei. Ultimul duel dintre cele două a avut loc în februarie 2024, când ”rossonerii” s-au impus cu 3-2 în deplasare.

Frosinone, în Serie A

După șase etape desfășurate în Serie A, Frosinone se află pe locul șase în clasament cu 20 de puncte. Echipa a bifat până acum șase victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și trei înfrângeri.