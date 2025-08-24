Denis Alibec (34 de ani) este marea surpriză din lotul campioanei FCSB pentru meciul din această seară, de pe Arena Națională, contra celor de la FC Argeș, fiind gata să joace din nou după perioada în care a fost indisponibil.



Atacantul nu va intra pe teren din primul minut, potrivit Fanatik. Staff-ul tehnic a pregătit un rol special pentru el, existând șanse foarte mari ca Alibec să fie trimis în luptă în startul reprizei secunde.



Bîrligea, tras pe dreapta



Gigi Becali a hotărât să facă mai multe modificări importante în formula de start pentru duelul cu piteștenii. Eroul de la Aberdeen, Daniel Bîrligea (25 de ani), va fi menajat și nu va face parte din lot, pentru a fi odihnit pentru returul de joi cu scoțienii. În aceste condiții, titular în centrul atacului va fi Mamadou Thiam (30 de ani).



În defensivă reapar două nume esențiale, marii absenți din Scoția, Ngezana și Radunovic. Totodată, pentru a respecta regula Under 21, FCSB va miza pe tânărul Mihai Toma (18 ani), după cum notează sursa citată mai sus.



Cum ar putea arăta echipa de start a campioanei FCSB împotriva lui FC Argeș: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Ngezana, Radunovic - Olaru, Lixandru - Mihai Toma, Florin Tănase, Octavian Popescu - Thiam.



Partida dintre FCSB și FC Argeș, contând pentru etapa a șaptea din Superliga, se joacă duminică, de la ora 21:30.

