Gigi Becali l-a taxat pe Alibec! Ce a spus patronul lui FCSB despre Thiam

Partida Aberdeen - FCSB , din turul play-off-ului de Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în direct pe platforma VOYO .

Atacantul senegalez a semnat cu FCSB și va avea un salariu important la campioana României .

Gigi Becali a explicat motivul pentru care a fost adus Thiam de la ”U” Cluj în finalul perioadei de transferuri.

Patronul formației „roș-albastre” a dezvăluit că și-a dorit o „dublură” pentru Daniel Bîrligea pentru meciurile din campionat, iar în momentul în care a fost întrebat despre Alibec a avut o reacție neașteptată.

Citește și: Reacția BBC după ce 3 jucători de la FCSB au primit interzis la duelul cu Aberdeen

„La noi, Thiam va da 15-20 de goluri, pentru că ăsta e fotbalist. Este fotbalist și d-aia l-am luat și pe Alibec, dar nu știu ce se întâmplă cu el.

Eu vreau un jucător, nouar, puternic, care să protejeze. Nu neapărat să fie cel mai mare... tehnic. Vreau un atacant puternic, care să protejeze mingea. Eu asta voiam, dar nu găseam.

L-am luat pe Bîrligea, alt gen de atacant, dar el (n.r. Thiam) este mai puternic decât Bîrligea, mă refer la forță. Bîrligea e mai tehnic, are execuții mai bune, pătrundere, viteză, dar ăsta (n.r. Thiam) are forță, protejează bine mingea. Și are și ceva tehnică.

Trebuia să luam ceva, pentru că-l omoram pe Bîrligea. Alibec o să-și revină, dar când? Eu am timp? Eu am nevoie acum, cu Argeșul”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

22 de goluri și opt pase decisive în 78 de meciuri sunt cifrele lui Thiam în tricoul lui ”U” Cluj.

