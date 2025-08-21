Gigi Becali l-a taxat pe Alibec! Ce a spus patronul lui FCSB despre Thiam

Gigi Becali l-a taxat pe Alibec! Ce a spus patronul lui FCSB despre Thiam Superliga
Gigi Becali a explicat motivul transferului lui Mamadou Thiam, chiar dacă FCSB are încă doi atacanți.

Atacantul senegalez a semnat cu FCSB și va avea un salariu important la campioana României.

Partida Aberdeen - FCSB, din turul play-off-ului de Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în direct pe platforma VOYO.

Gigi Becali l-a taxat pe Alibec! Ce a spus patronul lui FCSB despre Thiam

Gigi Becali a explicat motivul pentru care a fost adus Thiam de la ”U” Cluj în finalul perioadei de transferuri.

Patronul formației „roș-albastre” a dezvăluit că și-a dorit o „dublură” pentru Daniel Bîrligea pentru meciurile din campionat, iar în momentul în care a fost întrebat despre Alibec a avut o reacție neașteptată.

„La noi, Thiam va da 15-20 de goluri, pentru că ăsta e fotbalist. Este fotbalist și d-aia l-am luat și pe Alibec, dar nu știu ce se întâmplă cu el.

Eu vreau un jucător, nouar, puternic, care să protejeze. Nu neapărat să fie cel mai mare... tehnic. Vreau un atacant puternic, care să protejeze mingea. Eu asta voiam, dar nu găseam.

L-am luat pe Bîrligea, alt gen de atacant, dar el (n.r. Thiam) este mai puternic decât Bîrligea, mă refer la forță. Bîrligea e mai tehnic, are execuții mai bune, pătrundere, viteză, dar ăsta (n.r. Thiam) are forță, protejează bine mingea. Și are și ceva tehnică.

Trebuia să luam ceva, pentru că-l omoram pe Bîrligea. Alibec o să-și revină, dar când? Eu am timp? Eu am nevoie acum, cu Argeșul”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

22 de goluri și opt pase decisive în 78 de meciuri sunt cifrele lui Thiam în tricoul lui ”U” Cluj.

Aberdeen - FCSB, 21:45, LIVE pe VOYO | Meci tare în Scoția pentru campioana României. Echipele de start
Hacken - CFR Cluj 4-1, ACUM | Korenica reduce din diferență la Goteborg
Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:45! Echipele de start
Florin Prunea a prefațat Aberdeen – FCSB: ”Aici pot avea probleme!”
Surpriză la Aberdeen - FCSB! "Interzișii" Ngezana, Radunovic și Alhassan, la stadion
Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu: „A pierdut tot!“

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Seara extremelor în play-off-ul UCL! Autogol, cartonașe roșii și un scor de 5-0

A venit explicația: cum a ajuns Thiam la FCSB

Reacția BBC după ce 3 jucători de la FCSB au primit interzis la duelul cu Aberdeen

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

