Declarații halucinante făcute de „groparul” Farului: „Greșelile de arbitraj sunt sarea și piperul fotbalului”

Lucian Rusandu s-a arătat împotriva sitemului de arbitraj video (VAR), deoarece, spune el, greșelile de arbitraj ar fi „sarea și piperul fotbalului”.

„Nu mi se pare o idee bună (implementarea VAR în România), cred că prin această metodă s-ar pierde mult din farmecul partidelor. Ne-ar ajuta poate în situații în care mingea a trecut sau nu de linia porții, dar în situații care se pot interpreta nu cred că ne-ar ajuta pentru că ar fi mai multe păreri și cine are o competență mai mare de a decide, decât arbitrul?

E drept că arbitrul mai greșește, este imposibil să vezi fiecare unghi, iar câteodată evenimentele se petrec atât de repede încât ochiul uman nici nu poate percepe ceea ce se întâmplă.

De exemplu, e de ajuns să clipești și mingea poate trece de linia porții, sau nu. Aceste lucruri fac parte din fotbal, din acest fenomen întreg. Cred că greșelile de arbitraj sunt sarea și piperul fotbalului, așadar reluarea ar strica acest farmec. Mi se par însă extrem de utili acei arbitri de poartă, care au fost folosiți la Euro”, apus Lucian Rusandu, potrivit covasnamedia.ro.

Crăciunescu, atac dur la Rusandu

Arbitrul covăsnean a fost criticat dur după meciul din tre FCSB și Farul Constanța, ultimul din prima etapă a playoff-ul, după ce a comis mai multe greșeli majore de arbitraj.

„Când m-ați sunat, tocmai vorbeam cu fostul mare arbitru Ioan Igna. Am discutat 30 de minute și nu am găsit o explicație pentru prestația lui Rusandu. Incredibil! Să delegi un asemenea arbitru la meci de play-off mi se pare de neconceput. Nici nu are ecuson FIFA. Poate ne explică domnul din Grecia cum se iau asemenea decizii”, a fost reacția vehementă a lui Ion Crăciunescu, la adresa lui Rusandu - mai multe detalii AICI.