"Incredibil!" Ion Crăciunescu, reacție vehementă după ce a văzut prestația arbitrului din meciul FCSB - Farul 2-0

Ion Crăciunescu, fost ecuson FIFA și fost șef al CCA, și-a spus părerea despre faza din minutul 51, când Robert Moldoveanu a fost faultat în careu de portarul Ștefan Târnovanu.

Arbitrul Lucian Rusandu nu a dicat penalty.

"Când m-ați sunat, tocmai vorbeam cu fostul mare arbitru Ioan Igna. Am discutat 30 de minute și nu am găsit o explicație pentru prestația lui Rusandu. Incredibil! Să delegi un asemenea arbitru la meci de play-off mi se pare de neconceput. Nici nu are ecuson FIFA. Poate ne explică domnul din Grecia cum se iau asemenea decizii.

La faza în care cei de la Farul au reclamat penalty, pe bună dreptate, Rusandu nu are nicio reacție. Nu se poate la acest nivel să nu vezi. E contact clar. Iar la faza cu cele două cartonașe galbene pentru Dussaut, pot spune că nu aș fi apelat la o asemenea decizie drastică.

Eliminarea este una dintre cele mai grele sancțiuni pe care un arbitru o poate da, iar când vorbim de două cartonașe galbene, trebuie să fii fără pic de îndoială că ambele faulturi impun o asemenea măsură.

Din punctul meu de vedere, eu îi acordam doar un galben, nu mi s-au părut ambele intervenții că merită sancționate. Regulamentar, poți da două galbene la aceeași fază, da", a spus Ion Crăciunescu, potrivit digisport.ro.

Robert Moldoveanu, atacantul Farului, a fost protagonsitul celei mai controversate faze din meciul pierdut de trupa lui Gică Hagi, 0-2 pe Arena Națională, cu FCSB.

Fostul jucător de la Dinamo a fost faultat în careu de Ștefan Târnoveanu, portarul roș-albaștrilor, la 0-0, însă centralul Lucian Rusandu nu a acordat penalty.