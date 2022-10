Daniel Niculae, după greșelile repetate contra Rapidului: "O echipă dezavantajată cu VAR, patru meciuri consecutive, nu am văzut!"  

În ultimele patru etape, Rapidul a acuzat greșeli de arbitraj contra lui FCU Craiova (Marian Barbu / validarea golului lui Sidibe, suspect de ofside, și permiterea provocările gazdelor, care au dus la o bătaie generală la vestiare), CS Mioveni (Horia Mladinovici, Rusandu în camera VAR / anularea unui gol din motive incerte, după șase minute de verificare a fazei în sistemul VAR), Chindia Târgoviște (Lucian Rusandu / anularea unui gol perfect valabil după ce a fost verificat sistemul VAR) și FC Botoșani (Adrian Cojocaru / accidentarea gravă a lui Jayson Papeau, neliminarea lui Antoni Ivanov). Oficialii Rapidului doresc ca centralul Lucian Rusandu să nu mai arbitreze meciurile lor și au trimis o scrisoare deschisă către Comisia Centrală a Arbitrilor.

"Vrem doar că nu mai fim defavorizați. Vrem să fim arbitrați corect"



"Este o supărare a tuturor din club, vis-a-vis de ce i s-a întâmplat lui Papeau. Începând cu primul suporter și terminând cu patronii clubului. Sunt lucruri care nu sunt normale. Noi am trimis... De patru etape consecutiv suntem dezavantajați, am trimis o scrisoare deschisă domnului Vassaras, la care am primit și răspuns. Din păcate, etapa următoare s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Papeau.

Am avut situații similare la alte meciuri. Pe noi nu ne interesează ce fac celelalte echipe, vrem doar că nu mai fim defavorizați. Vrem să fim arbitrați corect, iar când sunt decizii luate pentru același gen de fază trebuie să fie la fel ambele decizii. Am avut decizia de eliminare a lui Ioniță la Craiova, când i s-a dat, în prima fază, cartonaș galben, apoi s-a revenit și i s-a acordat cartonaș roșu. Ceea ce a fost un lucru corect. Nu a comentat nimeni de la Rapid absolut nimic. Iar la faza cu Papeau s-a luat altă decizie, nici nu știu dacă arbitrul a fost chemat să revadă faza pe ecranul VAR.

"Lucrurile devin supărătoare, pentru că pierdem jucători și puncte"



Sunt lucuri care nu-și au locul și deja au început să devină supărătoare, pentru că noi pierdem jucători, pierdem puncte. Automat, jucătorii își pierd încrederea în ei, suporterii pun presiune, iar lucrurile nu intră pe făgașul lor normal. De aceea ne dorim să tragem un semnal de alarmă, pentru că în ritmul acesta nu se mai poate.

Nu are nicio legătură locul pe care îl ocup eu în Comitetul Executiv al FRF, cu faptul că nu vreau să deranjez, așa cum sunt acuzat. Vrem ca totul să fie decis pe teren, să fim arbitrați corect, atât noi, cât și adversarii noștri. Ce se întâmplă pe teren trebuie să se reflecte pe tabela de marcaj, la finalul meciului. Înțelegem că se pot face greșeli, cu toții facem greșeli, dar au început să se repete contra Rapidului. Eu sper și încă mai cred că nu sunt făcute din rea-voință.

Nu îl mai vor pe Lucian Rusandru, nici la centru, nici în camera VAR



Nu știu dacă problemele cu VAR-ul sunt doar la noi. Am văzut meciurile din cupele europene și deciziile acolo sunt luate mult mai rapid. Decizii controversate pot fi în toate campionatele din lume, dar ca o echipă să fie dezavantajată patru meciuri consecutive, cu tot cu sistemul VAR, nu prea am văzut. Sau poate nu știu eu.

Eu sper să nu mai fie domnul Rusandru la centru, la meciurile noastre. Pur și simplu, s-ar inflama foarte mult lucrurile. Cu atât mai puțin în camera VAR. Domnul Rusandru ne-a dezavantajat și de la centru, și din camera VAR, mai avea puțin și ne dezavantaja și din cancelarie, că am înțeles că este profesor de meserie", a declarat Daniel Niculae.

Foto - Gabriel Chirea