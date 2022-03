Mihai Stoica i-a închis ușa, dar Șumudică dă replica! Ce spune despre un contract la FCSB

Șumudică a invocat la acel moment atașamentul față de Rapid și faptul că nu ar fi putut să trădeze gruparea giuleșteană semnând cu marea rivală. După ce a intrat într-un conflict și cu oficialii celor de la Rapid, antrenorul s-a răzgândit și a spus că este dispus să accepte o ofertă chiar și de la la o echipă precum FCSB.

Replica lui Marius Șumudică pentru Mihai Stoica

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit recent despre episodul din vara anului trecut, a recunoscut că s-a opus unei astfel de numiri și a spus că "în viitor nu se mai pune problema să ajungă Marius Șumudică la FCSB". Acum, a venit și replica tehnicianului liber de contract.

"Când am fost acasă la Gigi, mi-a spus că nu trebuie să discut decât cu el. Probabil că, din punct de vedere sportiv, e nevoie să discuți și cu cel care se ocupă de partea sportivă, aici era Mihai Stoica. Dar din moment ce eu nu semnasem, nu puteam să vorbesc de cantonament, de transferuri, nu eram oficial al clubului, ce puteam să fac? N-am venit, asta e.

(n.r - dacă ar putea deveni antrenorul lui FCSB la un moment dat) Nu vrei să sărim peste întrebarea astea? Sunt momente și momente în viață. A fost momentul acela, la momentul respectiv. E greu, va fi greu. Acum nici nu se pune problema, eu am alte planuri", a spus Șumudică, la Digisport.

Mihai Stoica, atac la Marius Șumudică: „Nu se mai pune problema să ajungă la FCSB! Știe exact ce a făcut!”

Managerul general al vicecampioanei României a vorbit despre negocierile de acum mai bine de jumătate de an, dezvăluind că el nu a crezut niciodată că Șumudică va semna. Mai mult, Mihai Stoica a declarat că a avut o discuție aprinsă cu patronul Becali, care era convins că antrenorul o va pregăti pe FCSB.

Mihai Stoica a ținut să îl atace pe Marius Șumudică, despre care a declarat că îi place să se scrie despre el și să apară în spațiul public.

„În viitor nu se mai pune problema (n.r. să ajungă la FCSB). Defapt sunt convins, ştie exact ce a făcut. El se înţelesese cu Gigi, dar eu nu credeam, eram convins că nu vine. Bătuse palma şi eu tot insistam că nu o să vină... Eu ce pot să spun e că i-am spus lui Gigi că nu vine. Şi am avut o discuţie aprinsă cu Gigi că zicea că cum pot să mă tot contrazic cu el din moment ce el a trimis actele şi tot. Dar eu tot pe a mea am ţinut-o. Pentru că îl cunoşteam pe Şumudică, el dă 100 de telefoane şi atunci n-am vorbit deloc. Era ciudat. Şi eu am zis clar că nu vine.

Eu am fost convins că nu vine. Nici nu i-am anunţat pe cei din staff. Ceva lipsea. Dar credeam că are ceva discuţii prin strainate. E un tip spumos, îi place să apară. Să se scrie despre el. Aşa e Şumudică. Eu l-am văzut cu ochii mei în maşină când a zis că nu îl interesează Liga 1 şi după a declarat aia de Rapid”, a declarat Mihai Stoica la Telekom Sport.