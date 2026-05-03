Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, într-un meci din etapa a 7-a a play-off-ului Superligii.

Universitatea a câştigat dramatic, printr-un gol marcat de Steven Nsimba (90+1), aflat însă anterior într-un ofsaid clar, nesemnalizat de tușierul Adrian Vornicu!

Dinamo reuşise să deschidă scorul în Bănie, în urma unei faze fixe, prin fundaşul Nikita Stoinov (59), care a deviat mingea şutată de Cristian Mihai, în urma unui corner.

Gazdele au egalat rapid, prin Alexandru Cicâldău (61), care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul Devis Epassy, la primul şut al lui Cicâldău, după o centrare a lui Nsimba, introdus pe gazon în minutul 57.

Cătălin Popa și Lucian Rusandu, în camera VAR

Golul lui Nsimba a venit după o poziție de ofsaid nesemnalizată. În startul atacului de la faza golului, atacantul Craiovei se afla în poziție neregulamentară și a jucat balonul, însă de la margine nu s-a ridicat fanionul.

Faza a continuat, Dinamo nu a intrat în posesie, iar după aproximativ 40 de secunde a urmat golul aceluiași Nsimba.

Cătălin Popa (foto) și Lucian Rusandu (asistent) au fost arbitrii din camera VAR, care nu au intervenit, iar centralul Szabolcs Kovacs a validat golul care o duce pe Craiova foarte aproape de titlu.

”E o greșeală cu un impact mare, impact asupra clasamentului, impact mediatic”

Marius Avram, fost arbitru FIFA, se așteaptă ca arbitrul din camera VAR, Cătălin Popa, să fie reținut de la delegări de CCA și să nu mai arbitreze în etapele rămase din acest sezon.

"Mă îndoiesc că va mai arbitra o perioadă de timp. Cătălin Popa e numărul 1 la VAR în momentul de față, are și meciuri internaționale, dar nu cred că îl vom mai vedea până la finalul sezonului. E o greșeală cu un impact mare, impact asupra clasamentului, impact mediatic. Ar fi o imprudență să-l mai delege în acest campionat. În campionatul ăsta, eu nu cred că îl vom mai vedea", a spus Marius Avram, la Digisport.