Jucătorul de 20 de ani a ajuns accidentat la Dinamo de la Brighton, însă se pare că problemele lui Mazilu sunt ceva mai grave.

Ce au descoperit medicii lui Dinamo la Adrian Mazilu

Andrei Nicolescu susține că recuperarea făcută pe vremea când era încă la Brighton i-a făcut mai mult rău jucătorului, în sensul că există o diferență vizibilă între picioarele sale în ceea ce privește masa musculară.

”Face un tratament special pentru a putea reveni alături de noi. Are un program special. Are o deficiență de masă musculară la un picior. Se pare că nu a făcut pregătirea cum trebuia. Noi sperăm să revină în trei săptămâni. Dar, totul ține de adaptarea lui.

Planul nostru era ca acest an să apară sporadic, să prindă un cantonament bun cu echipa, iar în partea a doua a campionatului să-l vedem pe Adrian Mazilu pe care îl știam”, a dezvăluit Andrei Nicolescu la Digi Sport.

Un milion de euro este cota de piață a lui Adrian Mazilu, conform Transfermarkt.

Dinamo va achita nu mai puțin de 400.000 de euro pentru transferul fostului jucător de la Farul Constanța. De altfel, la fiecare 15 meciuri pentru Dinamo, clubul din Ștefan cel Mare va mai plăti câte 100.000 de euro, iar englezii au păstrat și 30% dintr-un transfer viitor.

