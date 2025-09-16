Zeljko Kopic a anunțat ce se întâmplă cu Adrian Mazilu! Când debutează atacantul la Dinamo

Zeljko Kopic a anunțat ce se întâmplă cu Adrian Mazilu! Când debutează atacantul la Dinamo Superliga
Adrian Mazilu a ajuns la Dinamo în acest vară. 

Dinamo s-a întărit în zona ofensivă prin aducerea lui Mazilu, iar fanii „roș-albilor” sunt nerăbdători să îl vadă tânărul jucător la treabă. 

Aripa dreapta a semnat cu formația bucureșteană la finalul verii, după ce nu a reușit să se impună la Brighton.

Zeljko Kopic a anunțat ce se întâmplă cu Adrian Mazilu

Zeljko Kopic a vorbit despre situația lui Mazilu din acest moment și a dat de înțeles că va mai dura până când fotbalistul de 20 de ani va putea debuta în tricoul „câinilor”.

Antrenorul lui Dinamo speră să îl aibă disponibil după două luni.

„Face antrenamente individual, nu știu când va fi pregătit să joace. Nu ne putem asuma vreun risc în privința lui.

Trebuie să îl pregătim în cel mai bun mod, să avem grijă ca el să fie în parametrii pe care noi îi dorim. (n.r. două luni de zile ar fi o perioadă realistă să revină pe gazon?) Sper, dar nu pot face promisiuni, totul depinde de procesul de antrenament. Două luni ar putea fi o perioadă realistă”, a declarat Zeljko Kopic, conform Fanatik.ro.

Dinamo va achita nu mai puțin de 400.000 de euro pentru transferul fostului jucător de la Farul Constanța. De altfel, la fiecare 15 meciuri pentru Dinamo, clubul din Ștefan cel Mare va mai plăti câte 100.000 de euro, iar englezii au păstrat și 30% dintr-un transfer viitor.

46 de meciuri, nouă goluri și patru pase decisive a adunat aripa dreapta pentru Farul.

1 milion de euro este cota lui Adrian Mazilu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

