Lovitura grea primită de Van Persie înainte de FCSB – Feyenoord! Anunțul venit din Olanda

Europa League
FCSB se va duela joi cu Feyenoord în faza principală Europa League.

feyenoordFCSBRobin van PersieEuropa League
Chiar dacă roș-albaștrii au șanse extrem de mici să mai repete performanțele din sezonul trecut și să se califice în fazele eliminatorii ale competiției, meciurile din Europa League rămân la fel de importante, cel puțin pentru suporterii campioanei.

Robin van Persie, probleme cu accidentările la Feyenoord

FCSB se confruntă cu mari probleme legate de accidentări înaintea meciului cu Feyenoord, dar nici olandezii nu o duc mai bine. Presa batavă scrie că Robin van Persie a încasat o lovitură dură chiar înaintea deplasării la București.

Jurnalistul Dennis van Eersel susține că Robin van Persie nu se va putea baza pe doi jucători de bază în meciul cu FCSB.

Mijlocașul Sem Steijn s-a accidentat la tendoane în ultima etapă din Eredivisie, cu PC Zwolle, scor 6-1. Steijn intrase de pe bancă în minutul 62, însă a rezistat doar până în minutul 83, când a fost înlocuit cu Ayoub Ouarghi.

Un alt jucător care nu va evolua în meciul cu FCSB este Tsuyoshi Watanabe. Fundașul central a fost integralist în meciul cu PEC Zwolle, însă se pare că nu s-a refăcut la timp pentru a juca împotriva campioanei României. Cei doi jucători au absentat de la ultimul antrenament desfășurat înaintea meciului și cel mai probabil nu vor evolua contra roș-albaștrilor.

Totuși, Van Persie are câteva soluții la dispoziție. În defensivă, antrenorul lui Feyenoord se va putea baza pe Anel Ahmedhodzic, dar și pe Jan Plug.

Feyenoord ocupă locul 30 în clasamentul Europa League, cu 3 puncte, la egalitate cu FCSB, și, la fel ca roș-albaștrii, olandezii au nevoie disperată de o victorie pentru a putea spera la o calificare în primăvara europeană.

Clasamentul din Europa League

