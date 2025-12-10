Lovitura grea primită de Van Persie înainte de FCSB – Feyenoord! Anunțul venit din Olanda

Chiar dacă roș-albaștrii au șanse extrem de mici să mai repete performanțele din sezonul trecut și să se califice în fazele eliminatorii ale competiției, meciurile din Europa League rămân la fel de importante, cel puțin pentru suporterii campioanei.

Robin van Persie, probleme cu accidentările la Feyenoord

FCSB se confruntă cu mari probleme legate de accidentări înaintea meciului cu Feyenoord, dar nici olandezii nu o duc mai bine. Presa batavă scrie că Robin van Persie a încasat o lovitură dură chiar înaintea deplasării la București.

Jurnalistul Dennis van Eersel susține că Robin van Persie nu se va putea baza pe doi jucători de bază în meciul cu FCSB.

Mijlocașul Sem Steijn s-a accidentat la tendoane în ultima etapă din Eredivisie, cu PC Zwolle, scor 6-1. Steijn intrase de pe bancă în minutul 62, însă a rezistat doar până în minutul 83, când a fost înlocuit cu Ayoub Ouarghi.

Un alt jucător care nu va evolua în meciul cu FCSB este Tsuyoshi Watanabe. Fundașul central a fost integralist în meciul cu PEC Zwolle, însă se pare că nu s-a refăcut la timp pentru a juca împotriva campioanei României. Cei doi jucători au absentat de la ultimul antrenament desfășurat înaintea meciului și cel mai probabil nu vor evolua contra roș-albaștrilor.

