Analiză tăioasă! Olandezii nu s-au abținut înaintea meciului cu FCSB

Partida FCSB - Feyenoord, din runda a șasea din Europa League, va avea loc joi, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.
Roș-albaștrii se află pe locul 31 în clasamentul fazei ligii din Europa League și au doar trei puncte după cinci partide.
Olandezii au numit-o pe FCSB „o echipă aflată în criză”
Olandezii au analizat-o pe FCSB înaintea duelului cu Feyenoord de la București și a subliniat faptul că echipa lui Elias Charalambous nu traversează o perioadă bună.
Aceștia au punctat faptul că FCSB nu se va putea pe mulți jucători importanți.
„Într-un meci crucial pentru supraviețuirea în Europa League, Feyenoord se confruntă cu o echipă aflată în criză. FCSB a avut dificultăți tot anul și a fost afectată și de un număr semnificativ de accidentări. Analiza unei forțe românești decăzute.
Cei unsprezece jucători așteptați pe teren sunt extrem de speculativi. Acest lucru se datorează parțial faptului că FCSB a fost afectată de probleme cu accidentările. În al doilea rând, antrenorul Elias Charamboulos, disperat din cauza lipsei de performanță, și-a înlocuit brusc majoritatea titularilor de mai multe ori - o ultimă încercare pe care a făcut-o și înainte de meciul în deplasare împotriva lui Go Ahead (0-1).”, au spus olandezii înaintea meciului cu FCSB, din Europa League.
Feyenoord se află pe locul 30 în clasamentul din Europa League și sunt la egalitate de puncte cu FCSB.
Aproximativ 235 de milioane de euro este cota lotului formației din Olanda, în timp de roș-albaștrii sunt cotați la aproximativ 48 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.