Analiză tăioasă! Olandezii nu s-au abținut înaintea meciului cu FCSB

Partida FCSB - Feyenoord, din runda a șasea din Europa League, va avea loc joi, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Roș-albaștrii se află pe locul 31 în clasamentul fazei ligii din Europa League și au doar trei puncte după cinci partide.

Olandezii au numit-o pe FCSB „o echipă aflată în criză”

Olandezii au analizat-o pe FCSB înaintea duelului cu Feyenoord de la București și a subliniat faptul că echipa lui Elias Charalambous nu traversează o perioadă bună.

Aceștia au punctat faptul că FCSB nu se va putea pe mulți jucători importanți.