Unicul gol al meciului i-a aparținut lui Stipe Perica și a venit în minutul 65.

Zeljko Kopic: ”Nu îl vom vedea pe Mazilu după pauza competițională!”

La finalul meciului, Zeljko Kopic a transmis câteva impresii despre joc și a mărturisit că este fericit pentru faptul că echipa le-a făcut o bucurie fanilor cu ocazia comemorării a 25 de ani de când Cătălin Hîldan s-a stins din viață.

”Am început foarte bine. Decizia mea a fost să punem la mijlocul terenului jucători puternici la dueluri, să încercăm să trimitem mingea în jumătatea adversarilor. Am reușit să facem asta, apoi a venit golul lui Perica. Am fost echipa mai bună și merităm cele trei puncte.

(n.r. A fost un gol norocos în aceste condiții?) Trebuie să fii puțin norocos pe un astfel de teren. Ne-am creat ocazii, am fost acolo. Am meritat cele trei puncte.

Stipe a avut unele probleme. La începutul sezonului, Pop ne-a adus două goluri importante, îl avem și pe Karamoko. Încercăm să găsim cele mai bune soluții.

Sunt mulțumit, avem o perioadă lungă de când nu am pierdut. Suntem bine, jucătorii se antrenează bine. Azi era important să câștigăm. Sunt foarte fericit pentru suporteri. Duminică se fac 25 de ani de la moartea lui Cătălin Hîldan. Era un joc important pentru noi, urmează pauza competițională și apoi ne pregătim pentru meciul cu Rapid.

Am vorbit despre asta, nu îmi place să pun presiune pe jucători, dar, eu, Florentin, toată lumea știam că e important. Să închei un joc în felul acesta, pe un astfel de teren, cu acestă mentalitate, văd unele conexiuni cu tot ce s-a întâmplat”, a spus Zeljko Kopic după meci.

Întrebat de ce l-a schimbat pe Danny Armstrong și dacă decizia lui are legătură cu cartonașul roșu pentru care scoțianul a fost ”iertat” în meciul cu Universitatea Craiova, tehnicianul nici nu a confirmat, nici nu a infirmat. A recunoscut, în schimb, faptul că nu l-ar fi scos din teren pe Armstrong dacă acesta nu ar fi primit cartonaș galben,

”Am vorbit cu Armstrong, a fost multă presiune în legătură cu cartonașul roșu. I-am spus să fie atent. Nu pot să spun că e vânat, nu vorbesc despre deciziile arbitrilor, ei trebuie să își facă treaba, dar și eu trebuie să mi-o fac pe a mea și să protejez echipa. El a primit cartonaș galben. Decizia a fost să îl schimb. I-am spus că a jucat foarte bine și că nu ar fi fost schimbat dacă nu ar fi primit cartonaș galben”, a explicat Kopic.

În final, antrenorul ”Câinilor” a fost întrebat dacă Adrian Mazilu, fotbalistul ajuns în vară la formația din Ștefan cel Mare, va debuta după pauza competițională, iar Kopic a răspuns categoric: ”(n.r. Îl vom vedea pe Mazilu după pauza competițională?) Nu, nu!”.

