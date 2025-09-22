Dinamo a ratat șansa de a rămâne de a urca pe locul doi în Superliga după ce a fost egalată de Farul pe Arena Națională. Deși Milanov a deschis rapid scorul, portughezul Diogo Ramalho a restabilit egalitatea în repriza secundă, iar "câinii" au trebuit să se mulțumească cu un singur punct.



La finalul partidei, Andrei Nicolescu a analizat la rece prestația echipei și a transmis un mesaj direct.



"Toată lumea a vorbit despre Dinamo pe locul doi. Ne-am arătat un pic limitele. Cred că și această presiune a contat, pentru că jucătorii ascultă, văd", a spus oficialul dinamovist la Digisport.



Promisiune pentru a doua parte a sezonului



Nicolescu a vorbit și despre un jucător important, a cărui revenire în formă este așteptată cu mare interes în tabăra alb-roșie. Acesta a menționat că Mazilu, fotbalistul revenit Superliga de la Brighton, va avea nevoie de timp pentru a atinge din nou potențialul cunoscut.



"Mazilu probabil în partea a doua a sezonului o să intre pe teren, pentru a fi ceea ce știam noi că este. Să intre și să fie la nivelul la care era înainte să plece", a adăugat Nicolescu.



În urma acestui rezultat, Dinamo acumulează 19 puncte și se situează pe locul 3 în clasament, în timp ce Farul Constanța, cu 14 puncte, ocupă poziția a opta.

