În schimbul internaționalului de tineret, Dinamo va plăti 450.000 de euro, sumă la care se vor adăuga și alte bonusuri, în funcție de performanțe sau numărul de meciuri disputate de Mazilu.



Până la debutul la Dinamo, Mazilu trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică. Cel mai probabil, acesta nu va putea fi la dispoziția lui Zeljko Kopic cel puțin pentru câteva săptămâni.



Reacția lui Brighton după transferul lui Mazilu la Dinamo



După transferul lui Mazilu la Dinamo, a venit și o primă reacție din partea celor de la Brighton. Directorul tehnic, David Weir, consideră că mutarea este benefică pentru toate părțile implicate.



”Adrian este dornic să joace, iar acest transfer îi oferă acea șansă. Este o mutare bună pentru toți cei implicați și îi dorim mult succes pe viitor”, a spus Weir, conform tribalfootball.com.



Dinamo a anunțat duminică seara că Adrian Mazilu a semnat un contract pe patru sezoane, până la 30 iunie 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. La noua sa echipă, fotbalistul format la Academia Hagi va purta tricoul cu numărul 19.



Ce a spus Adrian Mazilu la revenirea în România



"Sunt bucuros să fiu aici. M-am întors cu gânduri destul de bune. Am venit să mă pun pe picioare, să arăt cine sunt. Cred că am lipsit o perioadă destul de bună, iar acum mă întorc pentru a reuși să am jocuri.



A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Am avut niște accidentări. Aveam alte așteptări, dar asta face parte din fotbal. Acum sunt bine și am reușit să trec peste.



Nu pot să zic că există un regret. Am tras în fiecare zi la antrenamente ca să-mi revin, dar poate nu mi-a priit mie Anglia. Acum mă întorc acasă și vom vedea ce va fi de acum încolo.



Dinamo este un club foarte mare, un club de tradiție și au niște fani extraordinari. Cred că va fi un ajutor pentru mine pentru a avea jocuri în picioare, pentru a câștiga trofee și a arăta cine sunt", a spus Adrian Mazilu, pentru PRO TV.

