Radu Drăgușin se află în România! Florin Manea a făcut dezvăluirea: „Este 100%”

Fundașul central al naționalei României a suferit în luna ianuarie a acestui an o ruptură a ligamentului încrucișat și nu a mai jucat un meci oficial de zece luni.

Drăgușin a revenit la antrenamente, dar antrenorul echipei din Premier League, Thomas Frank nu l-a introdus până acum în vreun meci oficial.

Revenirea în Premier League a lui Radu Drăgușin va putea fi văzută în exclusivitate pe platforma VOYO.

Florin Manea a făcut anunțul! Radu Drăgușin este pregătit să joace într-un meci oficial

Florin Manea a anunțat că fundașul central a fost pentru două zile în România, dar se pregătește de revenirea pe teren în următoarele meciuri ale lui Tottenham.

Impresarul lui Drăgușin a explicat că jucătorul de 23 de ani este la 100% și nu a simțit vreo durere la antrenamente.

