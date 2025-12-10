Radu Drăgușin se află în România! Florin Manea a făcut dezvăluirea: „Este 100%”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Drăgușin a suferit o accidentare foarte gravă care l-a ținut departe de teren mult timp.

TAGS:
radu dragusinTottenhamRomaniaaccidentarePremier League
Din articol

Fundașul central al naționalei României a suferit în luna ianuarie a acestui an o ruptură a ligamentului încrucișat și nu a mai jucat un meci oficial de zece luni.

Drăgușin a revenit la antrenamente, dar antrenorul echipei din Premier League, Thomas Frank nu l-a introdus până acum în vreun meci oficial.

  • Revenirea în Premier League a lui Radu Drăgușin va putea fi văzută în exclusivitate pe platforma VOYO.

Florin Manea a făcut anunțul! Radu Drăgușin este pregătit să joace într-un meci oficial

Florin Manea a anunțat că fundașul central a fost pentru două zile în România, dar se pregătește de revenirea pe teren în următoarele meciuri ale lui Tottenham.

Impresarul lui Drăgușin a explicat că jucătorul de 23 de ani este la 100% și nu a simțit vreo durere la antrenamente.

„A venit două zile în România. În rest, Radu este bine și așteaptă să intre. A jucat deja două partide, în una 45 de minute și în a doua 65 de minute. Intrăm în linie dreaptă și așteptăm să evolueze și într-o partidă oficială. Se simte pregătit, este 100%.

A avut cea mai grea accidentare pentru un fotbalist, a stat un an de zile aproape. Sunt sigur că până în martie va fi pregătit complet, el este deja 100%. Nu a simțit nimic la antrenamente, în meciurile jucate. Va fi în echipă contra Turciei”, a spus Florin Manea, conform digisport.ro.

Fundașul central de 23 de ani a adunat 37 de meciuri în tricoul lui Tottenham, de la transferul său realizat în ianuarie 2024.

Radu Drăgușin este cotat la 22 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

