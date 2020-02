"De maine cer atat, gata!" Primul jucator care pleaca de la FCSB dupa infrangerea cu CFR! Anuntul facut de Gigi Becali in direct la TV

Gigi Becali a luat foc dupa meciul cu CFR.

CFR s-a impus cu 1-0 in derby-ul cu FCSB dupa un gol marcat de Vinicius in minutul 79. Ros-albastrii au evoluat in 10 oameni in ultimul sfert de ora al partidei dupa cartonasul galben primit de Planic dupa un fault la Deac din postura de ultim aparator.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca va accepta 2 milioane de euro in schimbul lui Nedelcu, care a gresit decisiv la golul marcat de campioana Romaniei. Acum 3 zile, Becali a declarat ca a avut o oferta de 2 milioane de la Mol Vidi, dar a cerut 2,5 milioane, insa acum este de acord sa il dea cu 2 milioane de euro.

"Va dau cuvantul meu de onoare. Trairea mea si impresia mea de acum. Nu mai sunt suparat. nu ma supar acum din fotbal. Parerea mea, noi se ne luam adio. Nu poti sa o bati in play-off pe CFR, nu ai cum in play-off. Noi campionatul, trebuie sa ne luam adio. Nu ai cum sa ii bati cu copii. Sa vedem cand o sa creasca si ei peste un an, doi. Asa slab fotbal si joc nu am vazut niciodata. De 15 ani sunt in fotbal, dar nu am vazut asa joc slab. Jucam cu contracandidata. Din primul minut a fost mingea doar la ei. Sare la cap Cristea, sari la cap, dar da ma cu capul, baga capul in minge. Noi nu avem fundasi centrali.



Nici Planic mie nu imi place. Are momente cand joaca extraordinar, dar are momente cand e pe alta planeta. Nu e foarte buna pasa lui Nedelcu, dar trebuia sa fie pregatit sa primeasca. Acum, la revedere. Maine le zic, da il dau cu doua, eu am cerut 2 milioane si 200 sute de mii, dar il dau cu 2. Ii scad din pret. Daca greseste cineva, scad din pret. Ii spun lui morutan sa mai stea o tura, ca pe teren nu mai intra. Du-te si plimba-te cu masina aia de 100 de mii si stai pe banca", a declarat Gigi Becali, la Digi.