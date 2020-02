"Asta a fost decisiv!" Ce spun Camora si Vinicius dupa victoria cu FCSB

Jucatorii CFR-ului raman dupa picioarele pe pamant dupa ce au lasat-o pe rivala FCSB la 8 puncte in spate.

Camora a declarat dupa meci ca atitudinea jucatorilor a fost cea care a facut diferenta. El a vorbit si despre stilul de joc al CFR-ului.

"Nu a fost o victorie previzibila. Sansele au fost 50-50. A fost primul meci dupa vacanta, deci se putea intampla orice. E important ca am intrat foarte hotarati pe teren, atitudinea a facut diferenta. Ne bucuram pentru Vinicus, ca a reusit sa marcheze, dar toata echipa a jucat foarte bine. Nu ne intereseaza daca jucam frumos sau urat, importante sunt punctele", a spus capitanul CFR-ului la Digisport.

Vinicius, marcatorul unicului gol al partidei, crede ca pregatirea fizica si efortul depus de clujeni au fost factorii decisivi pentru victorie.

"A fost un gol frumos, ma bucur ca am reusit sa marchez. De obicei inscriu cu capul, dar astazi am reusit acest gol datorita colegilor mei care au contribuit. Cu totii am alergat foarte mult, cred ca pregatirea fizica a fost decisiva. Am facut un pas important pentru castigarea titlului, dar mai e mult pana la final. Vom lua meciurile pas cu pas si vom incerca sa castigam de fiecare data", a spus Vinicius.