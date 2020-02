Tocmai i-a scazut pretul la JUMATATE! Nedelcu, pasa GRESITA, PLANIC - ELIMINAT!!! Vinicius a marcat un super gol dupa lovitura libera! Faza care a DISTRUS-O pe FCSB

In minutul 77, derby-ul CFR - FCSB a explodat!

Nedelcu i-a pasat in preajma careului FCSB lui Planic, sarbul a fost depasit de minge si a fost nevoit sa-l faulteze pe Deac in calitate de ultim aparator pentru a evita golul! Istvan Kovacs i-a dat rosu fara sa ezite. Tot Deac a batut lovitura libera de la marginea careului, insa a facut-o slab, in zid. Faza nu s-a terminat! Mingea a sarit la Vinicius, care a trimis un sut perfect de la marginea careului pentru 1-0!

Nedelcu a fost aproape acum doua zile sa plece la Mol Vidi din Ungaria. Maghiarii dadeau pe el doua milioane de euro, plus alti 500 000 in cazul atingerii unor clauze de performanta.

Folosit titular la mijloc in derby-ul cu CFR, Nedelcu a trecut in centrul apararii intr-un sistem 3-4-1-2 folosit de Vintila dupa inlocuirea lui Momcilovic la pauza meciului din Gruia.

Pasa gresita a lui Nedelcu





Faultul lui Planic asupra lui Deac