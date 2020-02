IAR a sunat Becali? Momcilovic, out la pauza cu CFR! Decizia SURPRIZA luata pe banca FCSB la pauza meciului cu CFR

Pantiru s-a accidentat inaintea derby-ului si n-a prins lotul lui Vintila la Cluj.

Chiar daca celalata varianta de fundas stanga pe care a mizat FCSB in prima parte a sezonului, Soiledis, era disponibila, in primul 11 contra CFR-ului a aparut Marko Momcilovic. Sarbul a fost trecut de Becali pe lista despartirilor sigure la finalul sezonului, insa parea sa mai fi primit o sansa de a-l impresiona pe patron contra marii rivale de la Cluj.

Momcilovic (32 de ani), scos din circuit aproape 2 ani din cauza unei accidentari la spate, nu l-a multumit insa pe patron. In traditia inlocuirilor facute la pauza de toti antrenorii trecuti pe la FCSB, nici Momcilovic n-a trecut de testul primelor 45 de minute. In locul sau, pentru ros-albastri a aparut in teren Darius Olaru, aflat la debutul in tricoul vicecampioanei.