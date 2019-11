De la Ibrahimovic si Cavani, la noroaiele si suferinta din Liga 1! Cum a ajuns copilul teribil pe care seicii Parisului il vedeau AUR sa joace in Romania

Hervin Ongenda este jucatorul celor de la FC Botosani, dar in urma cu 4 ani evolua in tricoul lui PSG.

Ongenda a facut junioratul la Paris Saint-Germain si cariera sa promitea foarte multe la un moment dat. Totul a decazut odata cu plecarea fotbalistului de la gruparea parisiana, lucru care se intampla in luna ianuarie a lui 2017. Ongenda a fost antrenat de Carlo Ancelotti in perioada de la PSG si a ramas foarte impresionant de modul de abordare al tehnicianului italian. Mijlocasul celor de la Botosani a oferit un interviu pentru Foot Mercato in care a dezvaluit ca daca ar fi putut sa ramana toata viata la PSG, ar fi facut-o fara sa stea pe ganduri:

"Am fost foarte fericit. Am avut sansa sa cunosc cativa jucatori ai grupului inainte de asta. Mi-au explicat cum sa ma descurc, fie ca e vorba de preesiune, de viata, de grup, de toate. A mers, la inceput am fost impresionat, timp de doua-trei minute. Dupa, esti obligat sa joci, sa-ti arati calitatile. M-am simtit mandru mai presus de toate. Ancelotti imi oferise o pozitie in teren, imi spusese sa pastrez mingea, sa joc cu prima intentie. Impreuna cu stafful sau, m-au facut sa imi ridic nivelul de joc si sa-mi imbunatatesc comunicarea cu ceilalti jucatori. Oricare ar fi locul tau in grup, ca esti tanar sau batran, el iti vorbeste in acelasi mod", a spus Ongenda.

Ongenda a marcat un gol pentru PSG in Super Cupa Frantei, contra celor de la Bordeaux

"Nu m-am gandit la nimic. Nu pot sa va spun. Nu imi dadeam seama ca se intampla in realitate. Cu siguranta, am fost foarte fericit, asta e normal. Sincer, a fost o senzatie inexplicabila, a fost atat de puternica", si-a amintit Ongenda.

Plecarea sa de la PSG a venit in ianuarie 2017

"Ceea ce a fost greu de facut, a fost sa plec din Paris, intr-o neintelegere totala. Pe de o parte, oamenii din club mi-au spus ca trebuie sa plec de buna voie sub forma de imprumut, pe de alta parte, directorul sportiv Olivier Letang mi-a spus ca trebuie sa plec definitiv de la PSG. As fi ramas toata viata la Paris", a mai spus Ongenda.

Ongenda a facut junioratul la PSG si din 2013 a facut pasul la echipa mare. In 2014 a fost imprumutat pentru un sezon la Bastia, iar apoi a revenit la PSG in 2015, unde a stat pana in luna ianuarie a lui 2017, cand a fost vandut in Olanda, la Zwolle, pentru 1 milion de euro.

Ongenda a strans in tricoul lui PSG 16 aparitii in care a reusit sa marcheze de 2 ori si sa ofere 3 pase decisive. Mijlocasul celor de la Botosani a jucat in toate selectionatele de juniori ale Frantei. La U16 a reusit sa marcheze de 8 ori in 11 aparitii, la U18 si la U19 a marcat cate un gol, iar la U21 nu a reusit sa marcheze niciodata, fiind selectionat doar intr-un singur meci.

La FC Botosani, Ongenda a sosit de la Real Murcia, in vara lui 2018. Moldovenii au platit pentru mijlocasul francez de 24 de ani, 200.000 de euro.

In acest sezon, Ongenda a reusit sa marcheze 2 goluri si sa ofere 2 pase de gol in 14 meciuri pentru FC Botosani.