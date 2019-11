BOTOSANI - FCSB 0-2 | "Au avut doua goluri si inca o ocazie!" Chindris nu a fost impresionat de jocul celor de la FCSB: "Asta a facut diferenta"

Botosani a fost invinsa pe teren propriu de FCSB cu 2-0. Chindris este pe lista de cumparaturi a lui Becali pentru un viitor transfer. Fundasul este vazut ca un inlocuitor pentru Planic, care nu mai vrea sa ramana la FCSB.

Chindris nu a fost impresionat de jocul celor de la FCSB: "Nici ei nu au avut ocazii"

"Mi s-au parut mult mai bine organizati decat data trecuta. Era greu sa pasezi intre ei si asta ne-a inchis. Ei au dat doua goluri, noi nu am avut foarte multe ocazii, am avut o bara. Nici ei nu au avut ocazii, au avut doua goluri si inca o ocazie, dar diferenta a fost ca ei au bagat-o in plasa. S-a jucat destul de dur, majoritatea duelulirol fiind la mijlocul terenului. Noi ne-am dorit sa castigam, dar atat s-a putut astazi", a spus Chindris la finalul partidei.