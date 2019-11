BOTOSANI - FCSB 0-2 | "Ii dedicam victoria Teodorei, fiica lui MM!" Florin Tanase a dezvaluit motivul plecarii lui Mihai Stoica: "Il asteptam sa se intoarca!"

FCSB a obtinut a patra victorie consecutiva in Liga 1 si este la doar doua puncte de liderul CFR Cluj, care joaca maine impotriva lui Dinamo.

Florin Tanase a spus la finalul victoriei cu 2-0 de la Botosani care este motivul despartirii dintre FCSB si Mihai Stoica:

"Am luat trei puncte foarte importante, am avut un meci dificil in seara aceasta dupa acea eliminare. Ca o echipa mare am marcat si golul doi in inferioritate numerica. Ma asteptam sa recuperam o minge si sa ii prindem desfacuti. Eu am vazut ca Planic a fost primul care a atins mingea si dupa aceea jucatorul de la Botosani a dat in piciorul lui. Dupa parerea mea a fost fault invers.

Ii dedicam victoria Teodorei, fiicei lui MM. A avut si inca are o problema grava de sanatate. Il asteptam pe MM sa se intoarca! Multi au crezut ca a lasat echipa ca mergea prost, dar dansul e mai discret si nu a vrut sa spuna ce problema are in familie. Sper, daca voi fi chemat la nationala, voi merge cu mare drag si voi da totul ca de fiecare data cand intru pe teren", a spus Florin Tanase la finalul partidei.