FCSB s-a impus cu 2-0 in meciul cu FC Botosani si a ajuns la 11 meciuri consecutive fara infrangere in toate competitiile. Ros-albastrii s-au impus dupa golurile marcate de Florinel Coman si Harlem Gnohere. La finalul partidei, Bogdan Vintila a vorbit despre meci si a explicat de ce a avut reactia care a dus la primirea unui cartonas galben din partea centralului Iulian Calin. Au fost probleme cu instalatia de nocturna la Botosani, care functioneaza datorita unui generator de curent. La pauza meciului in vestiarele stadionului nu a fost lumina, iar Vintila a explicat cum s-au descurcat cu aceasta problema.

"Sincer sa fiu ma asteptam sa castigam, nu era asta o problema. A fost mai palpitant asa in 10 jucatori, incercam sa jucam si in 10, sa marcam. Jucatorii mei au dat dovada de spirit de sacrifciu. Sunt bucuros si fericit pentur jucatorii mei.

Echipa nu s-a trezit, jucam exact ce pregatisem. Nu am avut vreun moment de panica, totul era sub control. Nu ne-au surprins cu nimic. Am schimbat putin registrul tactic in a doua repriza si s-a dovedit ca am fost inspirat. Eram foarte iritat pentru ca au fost 3 faulturi grosolane care nu s-au dat si de aceea am luat acel galben. Dupa aceea mi-am cerut scuze pentru ca m-a furat putin valul.



A doua repriza cum a inceput, totul era numai si numai impotriva noastra. Nu mai stiai ce sa faci, cum sa iesi din jumatatea ta pentru ca orice atingere era fault. O echpa mare castiga si imoptriva adeverasrului si impotriva celorlalti. Nu are legatura una cu alta. Din punctul meu de vedere, Cretu, Pantiru, Ovidiu Popescu, pot sa faca parte din lotul nationalei. Ne-am aprins luminile de la telefoane si ne-am descurcat. Niciun moment nu am facut vreun gest publicului, nu i-am provocat, i-am salutat", a declrat Vintila la finalul partidei.