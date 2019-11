BOTOSANI - FCSB 0-2 | "Nu as vrea sa am o echipa care nu depaseste mijlocul terenului!" Marius Croitoru, atac la "perlele" lui Becali! Ce a spus dupa infrangerea in fata viceampioanei Romaniei

FCSB s-a impus cu 2-0 in meciul cu FC Botosani si a ajuns la 11 meciuri consecutive fara infrangere in toate competitiile. Ros-albastrii s-au impus dupa golurile marcate de Florinel Coman si Harlem Gnohere. La finalul partidei, antrenorul celor de la Botosani, Marius Croitoru, a vorbit despre partida si spune ca echipa sa nu ar fi meritat sa piarda acest meci.

"Ciudat, trebuie sa ne obisnuim cu astfel de meciuri ciudat. si cu astra am patit la fel. Luam goluri practic din nimic. Steaua nu a trecut de mijlocul terenul in a doua repriza. Nu as vrea sa am o echipa care sa nu treaca de mijlocul terenul o repriza. Daca se uita cineva doar la rezultat, spune ca s-a impus categoric FCSB. Un Pantiru, un Cretu un Florinel Coman nu ar trebui sa lipseasca de la nationala. Din pacate luam goluri pe naivitati. Din pacate, simt ca suntem naivi. Suferim la naivitate, suntem naivi. sunt jucatori foarte buni, eu am inceredere foarte mare in ei. Nu este usor, nici pentru ei, nici pentru mine. In acest fel, putem avea viitor",a spus Marius Croitoru la finalul partidei.