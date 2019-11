INCREDIBIL! Crainicul arenei si-a iesit din minti: "Sa-ti fie rusine, Bogdan Vintila!" Ce s-a auzit pe tot stadionul la finalul meciului de la Botosani

Tensiunea a atins cote maxime la Botosani.

FCSB s-a impus cu 2-0 la Botosani, in ciuda faptului ca echipa ros-albastra a jucat o jumatate de ora in inferioritate numerica, dupa ce Planic a fost eliminat.

Un moment incredibil s-a petrecut, insa, dupa fluierul de final.

Crainicul arenei din Botosani a avut un mesaj pentru Bogdan Vintila, antrenorul FCSB, la finalul partidei.

"Un gest incalificabil la adresa tribunei facut de Bogdan Vintila, antrenor FCSB! Sa-ti fie rusine!", a strigat crainicul, potrivit GSP.

Totul s-a intamplat dupa ce Bogdan Vitila s-a bucurat excesiv pentru victorie, iar gesturile sale au fost considerate unele provocatoare pentru suporterii moldoveni.

Vintila: "Crainicul a intrecut masura!"

Bogdan Vintila a oferit explicatii dupa meci.

"Nu catre tribuna, Doamne fereste! Eu nu am facut vreun gest publicului. Eu vreau sa felicit publicul si i-am salutat inainte sa plec.

Crainicul a intrecut masura, avand in vedere ca spiritele erau incinse pe teren, era o stare de nervozitate crescuta. De la o stare de nervozitate crescuta, ne bucuram in zona celor de la Botosani, si atunci am preferat sa ne mutam in partea suporterilor nostri", a explicat Vintila.