BOTOSANI - FCSB 0-2 | "Cu FCSB nu am avut nicio discutie pentru Chindris." Iftime, noi dezvaluiri dupa supararea cu Gigi Becali

Valeriu Iftime a vorbit despre contrele pe care le-a avut cu Gigi Becali.

Patronul celor de la Botosani, Valeriu Iftime a avut o reactie dupa infrangerea in fata FCSB-ului. Iftime s-a plans inaintea partidei de faptul ca nu poate sa il foloseasca pe Roman, din cauza clauzei impuse de Becali:

"Daca era Roman ce crezi ca ii bateam pe FCSB? Eu nu cred. Eu nu m-am gandit niciodata sa opresc un jucator sa joace, pentru ca nu cred ca un jucator poate decide un meci. Eu am vorbit cu Mihai (Roman) mai demult, cand se lasa de FCSB sa vina la noi. Copilu trebuie sa joace, daca poate, trebuie sa joace. Nu mi-a dat niciun ban cand m-a rugat sa il dau. A plecat la FCSB fara niciun leu. Eu am avut cu domnul Becali un soi de tinuta morala, cum sa nu lasi copilu sa joace. Primul contract cu Golofca avea o greseala in el in favoarea FCSB-ului, dar am refacut contractul atunci. Daca imi da 3 milioane pe Chindris il dau.

Noi in seara asta am fost mici, echipa de provincie. Ei ne-au batut smechereste. Coman e un super fotbalist. Arbitrul, subtire... ca si FC Botosani.

Cu FCSB nu am nicio discutie pentru Chindris. Andrei sper sa se tina bine, pentru ca trebuie sa joace. M-a intrebat domnul Becali acum vreo luna cand nu era asa de cunoscut si i-am zis <Lasa-l domnule sa creasca>", a spus Iftime la digi.