BOTOSANI - FCSB 0-2 | "Cred ca traversez cea mai buna forma a carierei." Florinel Coman a fost din nou decisiv in victoria ros-albastrilor

Florinel Coman a fost din nou decisiv in tricoul celor de la FCSB si a deschis scorul in minutul 31, cu un gol superb din lovitura libera. Atacantul a recunoscut ca este in cea mai buna forma de cand joaca fotbal

"A fost un meci foarte greu cu o echipa artagoasa. Este bine ca am reusit sa castigam. Stiam ca ne asteapta un meci foarte greu, ne-am facut temele si cred eu ca ne-am impus fara drept de apel.

Venise Hora la mine si mi-a spus sa bat la coltul scurt, oricum acolo dadeam! Am exersat foarte mult saptamana asta si mi-a iesit.

Cred ca traversez cea mai buna forma a mea de cand joc fotbal, ma simt foarte bine in teren, mai ales ca dupa fiecare meci am reusite. Ma gandesc sa castige echipa foarte multe puncte pentru a ne bate la campionat. Suntem in crestere si asteptam meciurile urmatoare ca sa scoatem maxim", a spus Coman la finalul partidei.

"Ma bucur foarte tare ca am fost convocat, sper sa facem o partida foarte buna cu Suedia si sa ne calificam. Trebuie sa mergem la victorie, avem jucatori care joaca la cluburi foarte bune din Europa si asta trebuie sa aratam. Este foarte bine ca mai avem sanse si trebuie sa speram. Cred ca ne vom califica", a mai zis jucatorul