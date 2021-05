EXCLUSIV | Gigi Becali le inchide gura suporterilor! "Cand am intrat in fotbal, au zis ca ii intereseaza doar Rapid si Dinamo!"

Patronul FCSB-ului i-a raspuns lui Gheorghe Mustata, dupa ce acesta a anuntat ca suporterii urmeaza sa adopte diverse forme de protest.

Fiind aproape sa piarda un nou titlu, dupa ce la startul playoff-ului parea principala favorita, FCSB-ul se confrunta si cu o problema care nu i-a afectat in ultimul timp, mai exact, suporterii. Gheorghe Mustata, liderul peluzei nord, a anunta ca fanii se gandesc sa adopte o atitudine de protest pentru sezonul urmator, in conditiile in care nu sunt luati in seama de catre nimeni de la club.

Gigi Becali i-a raspuns si spune ca acestia trebuie sa-si vada de treaba lor si sa taca din gura, deoarece acestia i-au cerut in momentul in care a preluat clubul ca echipa sa fie peste Dinamo si Rapid, iar asta se intampla mereu in ultimii ani, rivalele fiind doborate de problemele financiare.

"Cand am intrat in fotbal, au zis ca ii intereseaza doar Rapid si Dinamo. Pe Rapid am distrus-o, e zero. Pe Dinamo am distrus-o, faliment. Le-am facut pofta. Asa au zis suporterii, ca nu ii intereseaza campionatul, nimic. Doar Rapid si Dinamo. Le-am facut pofta, asa ca le-am inchis gura", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.