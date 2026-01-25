FCSB e o campioană decăzută! Modul în care a pierdut, în această seară, dar și borna catastrofală pe care tocmai a atins-o, pentru a doua oară (!), confirmă această realitate.

După partida de coșmar în fața CFR-ului, inclusiv play-off-ul devine un „vis interzis“ pentru FCSB, după cum Sport.ro a arătat aici. De câștigarea titlului, obiectiv la care visa Gigi Becali, inclusiv pe finalul anului trecut, nici nu mai poate fi vorba, în momentul de față. Tocmai de aceea, latifundiarul a „explodat“, la Digi Sport, când a fost chestionat despre șansele roș-albaștrilor, la locul 1.

„Mă iei la mișto? Ce titlu? Nici la play-off... Decât dacă vrea Dumnezeu! Numai cupa rămâne în picioare. Dar nici cupa nu poți să o iei cu echipa ăsta. Și, dacă nu pot să iau campionatul, nu mă mai interesează fotbalul. Nici mă duc să mai vorbesc cu ei. Mergeam, dacă puteam să mai salvez ceva“, a spus Becali.

