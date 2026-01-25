Andrei Cordea a explicat, la finalul partidei FCSB - CFR Cluj 1-4, motivul pentru care s-a bucurat când a punctat împotriva fostei sale echipe.

Motivul pentru care Andrei Cordea s-a bucurat la golul din FCSB - CFR Cluj 1-4

Cordea a dus scorul la 3-1 pentru „feroviari”, în minutul 49, și nu s-a ferit deloc să își arate fericirea împotriva formației la care a jucat cel mai mult în carieră.

La flash-interviuri, aripa dreapta și-a exprimat punctul de vedere. Andrei Cordea a explicat că l-a imitat pe Jude Bellingham, fiind dezamăgit de faptul că a fost înjurat când a semnat cu CFR Cluj pe social media, respectiv de când a ajuns pe Arena Națională la stadion.

El a precizat, de asemenea, că nu a primit nicio ofertă de la FCSB la momentul în care negocia cu rivala campioanei en-titre, CFR Cluj.

Cordea: „Îmi pare rău că nu sunt apreciat”

„Cred că al treilea gol a fost foarte important. Mă bucur că am găsit spațiul și am reușit să marchez. Îmi pare rău că nu sunt apreciat. De când am ajuns am fost înjurat pe stadion de când am intrat.

La fel și pe social media de când am ajuns la CFR Cluj. De aceea m-am și bucurat. Nu am avut ofertă de la Steaua. Au fost doar discuții. Nu înțeleg de ce m-au înjurat. Am dat totul la Steaua, acum dau totul la CFR Cluj”, a explicat Andrei Cordea, la finalul derby-ului.

