Daniel Pancu și-a avertizat elevii înainte de UTA - Rapid, iar pe unii i-a ironizat: „Priza nu a avut curent”

„O nouă deplasare, un meci de tradiţie, pe un teren foarte greu, dar unde Rapid are o tradiţie favorabilă. De mult timp nu am mai pierdut la Arad. Va fi o atmosferă caldă, împotriva unei echipe foarte bune, cu jucători de calitate în atac, care nu traversează o perioadă foarte bună din punctul de vedere al numărului de puncte adunate, deşi, în opinia mea, meritau mult mai mult.

Antrenorul echipei Rapid , Daniel Pancu , a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă ca UTA Arad să aibă „cuţitul între dinţi” la meciul de vineri, din etapa a 4-a a Superligii, şi că se aşteaptă ca jucătorii săi să se ridice la acelaşi nivel de atitudine şi dorinţă de victorie.

Este o echipă care va avea, cu siguranţă, cuţitul între dinţi şi va trebui să ne ridicăm la nivelul lor din punctul de vedere al atitudinii şi al dorinţei de victorie, pentru că şi noi venim după o victorie foarte importantă pentru începutul acesta de campionat şi ne dorim foarte mult să continuăm pe aceeaşi linie, şi să obţinem puncte importante.

UTA este foarte periculoasă. La ultimul meci jucat acolo, cu CFR, a avut parte de o replică foarte bună, cel puţin în prima repriză. Este una dintre echipele care ne-au pus cele mai mari probleme. Nu-l mai au pe Costache, dar au venit Papeau şi Pitu şi, cred că l-au înlocuit bine. În niciun caz nu este o echipă în scădere. Mă aştept la un meci foarte complicat”, a declarat Daniel Pancu.

Pancu își vede fotbaliștii mai valoroși

Tehnicianul consideră că jucătorii giuleşteni au o valoare mare, precizând însă că mai trebuie să crească la capitolul mentalitate.

„Mentalitatea are foarte multe componente. Cu patronul discut încă de după primul meci amical despre mentalitate. Cu jucătorii vorbesc despre mentalitate în fiecare secundă pe care mi-o petrec cu ei şi acesta este capitolul pe care insist cel mai mult.

Valoric, pe hârtie, Rapid a fost în toţi aceşti ani una dintre cele mai bune echipe, undeva în primele trei. Pe drum se pierde însă ceva şi cred că aici trebuie să insistăm. În rest, valoare avem mare şi vom avea şi mai mare”, a spus Pancu.

Atitudinea, problema de la Rapid

El s-a arătat dezamăgit de atitudinea unor jucători în ultimele două partide, afirmând că, deşi este adeptul sistemului de rotaţie va fi nevoit să formeze un grup de titulari.

„Sunt toţi jucătorii ţinuţi în priză, dar în ultimele două jocuri priza nu a avut curent. Dacă se va mai întâmpla, va trebui să vedem exact cauza. Eu sunt adeptul sistemului de rotaţie, dar dacă nu funcţionează, mă voi opri la un număr de jucători care vor fi titulari constant”, a mai spus Pancu, citat de Agerpres.

Echipa de fotbal Rapid va întâlni, vineri, de la ora 21:00, pe stadionul Francisc Neuman, formaţia UTA, într-un meci din etapa a 4-a a Superligii.