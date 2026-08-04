Rapid, aproape de o lovitură! Dan Șucu îi aduce lui Pancu un atacant de 2,5 milioane de euro

Rapid, aproape de o lovitură! Dan Șucu îi aduce lui Pancu un atacant de 2,5 milioane de euro Superliga
SPORT.RO
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Daniel Pancu a început foarte bine pe banca Rapidului, iar Dan Șucu îi va aduce întăriri.

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După ce în ultimii ani a eșuat să se califice în cupele europene, Rapid trage speranțe că în sezonul în curs se va atinge această performanță. Instalarea lui Daniel Pancu pe banca tehnică a reaprins pasiunea suporterilor, iar rezultatele din primele trei etape s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Dan Șucu pregătește transferul atacantului de 2,5 milioane de euro

Rapid se află pe poziția secundă în clasamentul după primele trei runde din SuperLiga. Giuleștenii s-au impus în fața lui Sepsi, au remizat cu FC Botoșani și au obținut toate punctele în fața lui CFR Cluj în etapa a 3-a din SuperLiga.

Cum Daniel Pancu a început bine pe banca tehnică, Dan Șucu pregătește transferul unui atacant important. Rapid a primit o sumă considerabilă în schimbul lui Andrei Borza: 2,2 milioane de euro, astfel că patronul vrea să reinvestească o parte din sumă.

Potrivit Fanatik, Filip Stojilkovic (26 de ani) se află pe lista giuleștenilor. Acesta este un atacant elvețian cu origini în Serbia, iar în prezent se află sub contract cu Pisa. Cum formația a retrogradat în Serie B, oficialii clubului doresc să își scoată o parte din investiția de 3 milioane de euro.

Sursa menționată mai sus notează că Dan Șucu este dispus să plătească 500.000 de euro pe împrumutul lui Filip Stojilkovic, iar dacă jucătorul va confirma, atunci transferul definitiv va fi realizat pentru încă un milion de euro, astfel că suma mutării s-ar putea ridica la 1,5 milioane de euro.

  • Filip Stojilkovic
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Filip Stojilkovic, jucătorul dorit de Dan Șucu la Rapid. Foto: Instagram
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Cine este Filip Stojilkovic

Filip Stojilkovic a făcut primii pași în fotbal la grupele de juniori ale lui Zurich, urmând să se transfere la Hoffenheim U19. Ulterior, acesta a mai fost legitimat la FC Wil 1900, Sion, FC Aarau, Darmstadt 98, 1.FC K'lautern, OFK Belgrad, Cracovia și Pisa, italienii plătind 3 milioane de euro pentru serviciile sale.

  • 2.5 milioane de euro cota lui Filip Stojilkovic
  • 13 meciuri a adunat atacantul în Seria A
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