”Capul de afiș” va fi meciul dintre rivalele Rapid și Dinamo. Giuleștenii vor fi gazde, iar partida se va disputa sâmbătă, 15 august, de la ora 21:03.

FCSB va încheia runda pe teren propriu cu FC Botoșani, luni, 17 august, de la ora 21:30, iar campioana Universitatea Craiova se va deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul, duminică, de la ora 21:30.

Corvinul Hunedoara va primi vizita lui CFR Cluj, tot duminică, de la ora 18:30. Meciul se va disputa la Arad, acolo unde nou-promovata joacă pe teren propriu până când stadionul din Petroșani va fi reabilitat.

Programul etapei a 5-a din Superliga României:

Vineri, 14 august

Ora 18.30 FC Voluntari - Petrolul Ploieşti

Ora 21.30 FC Argeş - Farul Constanţa

Sâmbătă, 15 august

Ora 18.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Ora 21.30 FC Rapid - Dinamo

Duminică, 16 august

Ora 18.30 Corvinul Hunedoara - CFR 1907 Cluj

Ora 21.30 Oţelul Galaţi - Universitatea Craiova

Luni, 17 august